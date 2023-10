Presteren mensen beter dan robots in teamwerkuitdagingen? Nieuw onderzoek toont het belang van samenwerking aan

Een baanbrekend onderzoek uitgevoerd door Ph.D. studenten van de Universiteit van Newcastle hebben licht geworpen op de dynamiek tussen mensen en robots bij teamgebaseerde taken. Het onderzoek richtte zich op het vergelijken van de prestaties van teams die uit zowel menselijke als AI-spelers bestaan, en teams die alleen uit menselijke spelers bestaan. Dit onderzoek had tot doel de teamwerkcapaciteiten van mensen en robots te beoordelen in een computergebaseerde uitdaging vergelijkbaar met het populaire arcadespel Pong.

Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat menselijke teams beter presteerden dan teams met een robotspeler. Er werd waargenomen dat menselijke spelers een superieure intuïtie vertoonden, waardoor ze de acties van hun partner konden begrijpen en aanpassingen konden maken om de teamprestaties te verbeteren. Omgekeerd leken teams met een robotspeler dit concurrentievoordeel te missen, wat het belang van menselijke intuïtie en aanpassingsvermogen in samenwerkingsomgevingen benadrukt.

Wat vooral intrigerend is, is dat in het onderzoek ook werd onderzocht of teams beter presteerden als ze samenwerkten of tegen elkaar concurreerden. Verrassend genoeg bleken teams die samen speelden beter te presteren dan teams die zich bezighielden met competitieve gameplay. Deze bevinding daagt de algemeen aanvaarde overtuiging uit dat concurrentie de prestaties verbetert en benadrukt de aanzienlijke voordelen van samenwerking en synergie bij het bereiken van succesvolle teamresultaten.

Het onderzoek uitgevoerd door Ph.D. studenten Laiton Hedley en Murray Bennett van het Newcastle Cognition Lab van de School of Psychological Sciences van de Universiteit van Newcastle dragen bij aan het vakgebied cognitieve psychologie. Met een focus op het begrijpen hoe het menselijk brein functioneert, onderzoekt de cognitieve psychologie processen zoals denken, herinneren en leren.

Deze baanbrekende studie, gepubliceerd in het tijdschrift Topics in Cognitive Science, biedt waardevolle inzichten in de teamwerkvaardigheden van mensen en robots. Door het belang van samenwerking boven concurrentie te benadrukken, stimuleert het onderzoek de verkenning van nieuwe benaderingen om de teamprestaties te verbeteren en de mens-AI-interacties te optimaliseren.

Bron:

Murray S. Bennett et al, Menselijke prestaties in competitieve en samenwerkende mens-machineteams, Topics in Cognitive Science (2023). DOI: 10.1111/top.12683

Bron: Universiteit van Newcastle