De Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) van de European Space Agency begint aan een buitengewone reis door ons zonnestelsel. Op weg om Jupiter en zijn ijzige manen te bestuderen, heeft JUICE onlangs een cruciale manoeuvre uitgevoerd die hem positioneert voor een naderende vlucht langs de aarde en de maan, wat de allereerste dubbele zwaartekracht tussen deze twee hemellichamen markeert.

Bij de manoeuvre, die 43 minuten duurde, werd ongeveer 363 kilogram brandstof verbruikt, goed voor bijna 10% van de totale brandstofvoorraad van JUICE. Dit is de grootste manoeuvre die het ruimtevaartuig tot nu toe heeft uitgevoerd. Julia Schwartz, Flight Dynamics Engineer bij ESA's ESOC-missiecontrolecentrum in Duitsland, legde uit dat deze brandwond een cruciaal moment was voor JUICE, gezien de aanzienlijke massa van 6,000 kilogram. Er was aanzienlijke kracht en brandstof voor nodig om de snelheid van het ruimtevaartuig met bijna 200 meter per seconde te veranderen.

JUICE, gelanceerd op 23 april 2023 vanuit Frans-Guyana, heeft tot doel drie manen van Jupiter te bestuderen: Ganymede, Callisto en Europa. Om zijn bestemming te bereiken, vertrouwt JUICE echter op een reeks zwaartekrachthulpen. Door strategisch langs de binnenplaneten van ons zonnestelsel te manoeuvreren, gebruikt JUICE de zwaartekrachtsgetijden van de planeten om zichzelf richting Jupiter te stuwen. Deze ingenieuze techniek minimaliseert het brandstofverbruik, waardoor de algehele efficiëntie van het ruimtevaartuig wordt geoptimaliseerd.

De recente verbranding is de eerste van twee manoeuvres die nodig zijn om JUICE op één lijn te brengen voor de zwaartekrachtondersteuning van de aarde en de maan, gepland voor augustus 2024. Schwartz bevestigde dat deze initiële verbranding 95% van de vereiste snelheidsverandering tot stand bracht. Na de analyse van de nieuwe baan van JUICE in de komende weken zal ESA een tweede verbranding plannen om het traject van de sonde voor de dubbele zwaartekrachtondersteuning te verfijnen.

FAQ:

Vraag: Wat is SAP?

A: JUICE staat voor Jupiter Icy Moons Explorer. Het is een ruimtevaartuig ontwikkeld door de European Space Agency (ESA) om Jupiter en drie van zijn manen te bestuderen: Ganymedes, Callisto en Europa.

Vraag: Hoe bereikt JUICE Jupiter?

A: JUICE bereikt Jupiter door gebruik te maken van zwaartekrachtondersteuning. Het navigeert langs de binnenplaneten van ons zonnestelsel en gebruikt hun zwaartekrachtsgetijden om zichzelf naar Jupiter te slingeren. Deze techniek vermindert het brandstofverbruik en verbetert de efficiëntie van het ruimtevaartuig.

Vraag: Wat was belangrijk aan de recente brandwond?

A: De recente brandwond, die de grootste manoeuvre tot nu toe vereiste, positioneerde JUICE voor een aankomende zwaartekrachtassistent van de Aarde en de Maan. Het verbruikte 363 kilogram brandstof en veranderde de snelheid van het ruimtevaartuig met bijna 200 meter per seconde.

Vraag: Wanneer zal JUICE Jupiter bereiken?

A: Als alles volgens plan verloopt, zal JUICE in 2031 in een baan rond Jupiter komen. Tot die tijd zal het echter verschillende trajectcorrecties uitvoeren met behulp van zijn kleinere stuwraketten.

Vraag: Wat is het doel van de missie van JUICE?

A: De missie van JUICE is om Jupiter en zijn ijzige manen te bestuderen om hun samenstelling te begrijpen, het potentieel voor bewoonbaarheid te onderzoeken en inzichten te ontdekken over de vorming en evolutie van ons zonnestelsel.