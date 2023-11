By

De Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE)-sonde van de European Space Agency (ESA) begint aan een ambitieuze missie om Jupiter en zijn drie ijzige manen – Ganymede, Callisto en Europa – te bestuderen. Als historische primeur zal de JUICE-sonde gebruik maken van dubbele zwaartekrachtondersteuning van zowel de aarde als de maan om zichzelf naar Jupiter te stuwen.

De laatste mijlpaal in de JUICE-missie vond onlangs plaats, toen de sonde een cruciale manoeuvre uitvoerde om zijn baan rond de zon te veranderen. Deze ingewikkelde verbranding van 43 minuten maakte gebruik van de hoofdmotor en ongeveer 10% van de brandstofreserve van de sonde. De manoeuvre was nodig om de weg vrij te maken voor de dubbele zwaartekrachtassistent Aarde-Maan van volgende zomer.

Julia Schwartz, Flight Dynamics Engineer bij ESA's ESOC-missiecontrolecentrum, benadrukte het belang van deze manoeuvre en onthulde dat deze een aanzienlijke hoeveelheid brandstof verbruikte vanwege het aanzienlijke gewicht van de JUICE. Met een totaalgewicht van ongeveer 6000 kg is JUICE een van de zwaarste interplanetaire ruimtevaartuigen die ooit zijn gelanceerd.

Gravity assist is een techniek die het zwaartekrachtveld van een planeet benut om het ruimtevaartuig een snelheidsboost te geven. Het uitvoeren van een dergelijke assist vereist echter een nauwkeurige timing, snelheid en traject. JUICE moet op het precieze moment bij het aarde-maansysteem aankomen en het juiste pad volgen om te profiteren van het katapulteffect.

Terwijl de eerste manoeuvre voltooid is, is er nog een tweede, kleinere manoeuvre nodig om ervoor te zorgen dat JUICE zich op het juiste traject bevindt voor de zwaartekrachtondersteuning van de aarde-maan. Deze tweedelige aanpak zorgt ervoor dat de tweede motorstart eventuele onnauwkeurigheden uit de eerste manoeuvre kan corrigeren. In mei 2024 zullen de kleinere stuwraketten van de sonde een laatste fijnafstellingsmanoeuvre uitvoeren tijdens de nadering van de aarde.

De JUICE-missie, die in april met succes werd gelanceerd, is uitgerust met geavanceerde teledetectie-, geofysische en in-situ-instrumenten. Vanwege de enorme afstand tussen de aarde en Jupiter worden gedetailleerde waarnemingen van de gasreus en zijn manen echter pas in 2031 verwacht.

FAQ:

Vraag: Wat is SAP?

A: JUICE is de Jupiter Icy Moons Explorer-sonde van de European Space Agency.

Vraag: Wat is de dubbele zwaartekrachtondersteuning?

A: De dubbele zwaartekrachtondersteuning is een manoeuvre waarbij de JUICE-sonde de zwaartekrachtvelden van zowel de aarde als de maan gebruikt om zichzelf naar Jupiter voort te stuwen.

Vraag: Wat is het doel van de JUICE-missie?

A: De JUICE-missie heeft tot doel Jupiter en zijn drie ijzige manen – Ganymede, Callisto en Europa – te bestuderen om inzicht te krijgen in hun samenstelling en potentieel voor het herbergen van oceanen.