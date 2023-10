De maan verkennen met de draagbare universele maancamera (HULC)

Een nieuw tijdperk van maanverkenning staat aan de horizon terwijl astronauten zich voorbereiden op toekomstige Artemis-missies naar de maan. Een van de belangrijkste verbeteringen in hun toolkit is de Handheld Universal Lunar Camera (HULC). Deze geavanceerde camera is een opmerkelijke upgrade van de gemodificeerde Hasselblad 500EL-camera's die door astronauten werden gebruikt tijdens de Apollo-missies.

Om er zeker van te zijn dat de HULC gereed is voor verkenningen op de maan, zijn er rigoureuze tests uitgevoerd in Lanzarote, Spanje, een regio met landschappen die sterk lijken op die op de maan. Wetenschappers, speciaal opgeleid voor maanonderzoek, namen de camera mee op geologische excursies en catalogiseerden hun bevindingen in een elektronisch veldboek. Instructeurs konden hun voortgang in realtime volgen via spraak- en videostreams.

De HULC is uitgerust met kant-en-klare camera-onderdelen die verbeterde lichtgevoeligheid en ultramoderne lenzen bieden. Terwijl de Maan harde schaduwen en heldere verhoogde gebieden vertoont, vooral rond de zuidpool, houdt het ontwerp van de HULC rekening met deze extreme lichtomstandigheden. Omdat er geen atmosfeer is om de temperatuur te reguleren, ervaren maanomgevingen drastische schommelingen, waarbij de temperatuur overdag oploopt tot 120°C en 's nachts daalt tot -200°C. De HULC-camera's zijn gebouwd om deze extreme temperaturen te weerstaan ​​en zijn voorzien van een extra beschermende deken voor zowel thermische als stofbescherming.

Om de verwachte omstandigheden waarmee maanfotografen te maken hebben na te bootsen, testten kandidaat-astronauten de HULC-camera op klaarlichte dag en in vulkanische grotten om maannachten te simuleren. De camera moest gemakkelijk te bedienen zijn terwijl je dikke beschermende handschoenen droeg, wat resulteerde in de configuratie van gebruiksvriendelijke knoppen. NASA's leider voor de HULC-camera, Jeremy Myers, benadrukte het belang van intuïtiviteit en stelde dat "de camera gemakkelijk te gebruiken moet zijn", aangezien het slechts een van de vele hulpmiddelen is die astronauten op de maan zullen gebruiken.

Naast het vastleggen van close-updetails van rotsen en groothoekopnamen van het maanlandschap, streven ingenieurs ernaar een camera te creëren die bestand is tegen het gevaarlijke maanstof. Dit stof, dat bestaat uit fijne, schurende deeltjes, vormt een risico voor zowel personeel als apparatuur. Het ontwerp van de HULC zal blijven evolueren, met een komende versie gepland voor testen aan boord van het internationale ruimtestation.

