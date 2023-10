De integratie van de Europese servicemodule voor de Artemis II-missie: een cruciale stap op weg naar het verkennen van de maan

De komende Artemis II-missie, gepland voor november 2024, wint aan kracht nu ingenieurs van het Kennedy Space Center in Florida ijverig werken om de Europese servicemodule (ESM2) voor te bereiden op integratie met de Orion-bemanningsmodule. De ESM2 zal een cruciale rol spelen bij het leveren van essentiële hulpbronnen zoals elektriciteit, water en een gesimuleerde atmosfeer om het comfort en de veiligheid van de vier astronauten tijdens hun rondreis naar de maan te garanderen.

Om het integratieproces te vergemakkelijken, werd de ESM2 aanvankelijk verbonden met de Crew Module Adapter, waardoor de Orion Service Module (OSM) ontstond. Dankzij deze cruciale stap konden ingenieurs de geïntegreerde module, die leidingen, draden, batterijen en elektronica omvat, grondig testen. Tijdens deze fase werden twee cruciale tests uitgevoerd om de betrouwbaarheid en duurzaamheid van de OSM te garanderen.

Een van deze tests, de Thermal Cycle Test genaamd, evalueerde het vermogen van de OSM om bestand te zijn tegen de extreme temperatuurschommelingen die het tijdens de missie zal tegenkomen. Ondertussen concentreerde de Direct Field Acoustic Test (DFAT) zich op het beoordelen van het vermogen van de OSM om de intense trillingen te weerstaan ​​die worden ervaren tijdens de klim van de raket naar de ruimte.

Na deze tests is de OSM met succes verbonden met de Orion Crew Module, die het complete Orion-voertuig vormt voor de Artemis II-missie. De verbinding wordt tot stand gebracht via zes punten rond het hitteschild van de bemanningscapsule, waardoor de veiligheid van de astronauten wordt gegarandeerd tijdens hun terugkeer in de atmosfeer van de aarde. In plaats van het hitteschild te kruisen, worden de leidingen en draden eromheen geleid.

Nu de bemannings- en servicemodules als één geheel zijn samengevoegd, is de volgende cruciale stap het inschakelen van het Orion-voertuig en het grondig verifiëren dat alle systemen harmonieus functioneren. In deze fase kunnen de Europese en Amerikaanse teams de naadloze communicatie tussen verschillende componenten valideren.

Naarmate de voorbereidingen voor de Artemis II-missie voortduren, zal de focus binnenkort verschuiven naar het installeren van de zonnevleugels op het Orion-voertuig, waarmee de montage ervan wordt voltooid. Vervolgens worden de brandstoftanks gevuld met drijfgas en wordt de Artemis II-raket gestapeld, waarbij Orion wordt aangesloten op het systeem voor het afbreken van de lancering – een essentieel veiligheidskenmerk voor de astronauten in geval van onvoorziene gebeurtenissen tijdens de lancering.

De integratie van de Europese Service Module markeert een belangrijke mijlpaal in het Artemis-programma, waardoor de mensheid een stap dichter bij de verkenning van de maan komt en de weg wordt vrijgemaakt voor toekomstige ruimtemissies.

