Nieuwe ontdekkingen op Jupiters maan Europa: CO₂, oceanen en hitte

Waarnemingen met de James Webb-telescoop hebben de aanwezigheid van kooldioxide (CO₂) op het oppervlak van Jupiters maan Europa onthuld. Deze ontdekking heeft fascinerende mogelijkheden geopend over de samenstelling van de maan en het potentieel om leven te ondersteunen. De CO₂ kan van buitenaf afkomstig zijn, maar het is ook mogelijk dat het door de dikke laag ijs is gesijpeld die het oppervlak van Europa bedekt. Bovendien suggereert de aanwezigheid van CO₂ het bestaan ​​van een mondiale oceaan onder het ijs.

Er zijn twee verklaringen voor de oorsprong van CO₂: het kan opgelost zijn in de Europese oceaan, vergelijkbaar met de oceanen op aarde; of het kan een bijproduct zijn van de ontleding van organische verbindingen, zoals aminozuren of andere koolstofverbindingen. De CO₂-afzettingen zijn geconcentreerd in een gebied genaamd Tara Regio, en zijn relatief recent. De oppervlaktegesteldheid van Europa maakt het echter onstabiel voor CO₂ om gedurende lange perioden te bestaan.

In tegenstelling tot Saturnusmaan Enceladus kent Europa geen gewone geiseruitbarstingen die spectrografische analyses van opgeloste zouten mogelijk maken. Niettemin geloven wetenschappers dat Europa, samen met Jupiters maan Ganymedes en Enceladus, een mondiale vloeibare oceaan onder zijn oppervlak heeft. Er zijn ook andere potentiële kandidaten voor mondiale vloeibare oceanen, zoals Callisto, Titan, Triton, Dione en de dwergplaneten Ceres en Pluto. Er zijn echter meer gegevens nodig om deze vermoedens te bevestigen.

De Galileo-sonde, die rond Jupiter draaide, gaf ruim 25 jaar geleden vroege aanwijzingen voor een mondiale oceaan op Europa. Gedetailleerde foto's van het ijskoude oppervlak van de maan onthulden ijsvlotten, fragmenten van ijs die op willekeurige plaatsen opnieuw leken te zijn bevroren. Dit suggereerde dat de ijsbedekking relatief dun was, mogelijk slechts enkele kilometers dik. Onder het ijs ligt een diepe oceaan die naar schatting 80 tot 150 kilometer diep is en mogelijk twee tot drie keer zoveel water bevat als de oceanen op aarde.

Het bestaan ​​van een vloeibare oceaan op Europa impliceert de aanwezigheid van warmtebronnen. De hitte wordt waarschijnlijk gegenereerd door de zwaartekracht die wordt uitgeoefend door Jupiter, waardoor getijdenkrachten ontstaan. Manen als Io, Europa en Ganymede worden beïnvloed door getijdenkrachten en vertonen orbitale resonanties. Dit fenomeen vervormt hun banen, waardoor ze excentrieker worden en warmte genereren in hun interieur. Vooral Io ervaart intense vulkanische activiteit als gevolg van de wrijving van rotsen, met op elk moment meer dan 150 actieve kraters.

Europa ervaart een soortgelijk maar minder intens effect, waarbij de ondergrondse oceaan vloeibaar blijft. In 2012 detecteerde de Hubble-telescoop waterdampemissies van de zuidpool van Europa, die niet door de Galileo-sonde waren gedetecteerd. De magnetometer aan boord van Galileo heeft ook bijgedragen aan de ontdekking van de Europese oceaan door kleine afwijkingen in het magnetische veld van Jupiter te detecteren, veroorzaakt door elektrische stromen in de maan. Dit suggereert de aanwezigheid van opgeloste zouten in de ondergrondse oceaan.

De ijsschelp van Europa 'ontkoppelt' zijn oppervlak van het rotsachtige binnenland, en scheuren die aan het oppervlak worden waargenomen, kunnen littekens zijn van getijdenbewegingen. Spectra van de Galileo-sonde suggereren de aanwezigheid van calcium- en magnesiumsulfaten. Het effect was echter veel zwakker vergeleken met Ganymedes, een grotere maan met een eigen verborgen oceaan en een metalen kern bestaande uit ijzer en nikkel.

Over het geheel genomen leveren de recente waarnemingen en ontdekkingen op Europa verder bewijs van het potentieel voor levensondersteunende omstandigheden op de maan van Jupiter. Verder onderzoek en onderzoek zijn nodig om de mysteries van dit intrigerende hemellichaam te ontrafelen.

