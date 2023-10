Twee geavanceerde satellieten gelanceerd om aardobservatie en ruimtetechnologie te verbeteren

De European Space Agency maakte melding van de succesvolle lancering van twee ultramoderne satellieten, THEOS-2 en Triton, die onze aardobservatiecapaciteiten aanzienlijk zullen vergroten en de ruimtetechnologie vooruit zullen helpen. Naast deze hoofdsatellieten werd tijdens dezelfde missie ook een cluster van secundaire satellieten ingezet, waaronder de innovatieve CubeSats, waardoor ons begrip van onze planeet en daarbuiten verder werd vergroot.

THEOS-2, of de Thailand Earth Observation System-2-satelliet, is een samenwerkingsverband tussen Airbus en het Geo-Informatics and Space Technology Development Agency van Thailand. Deze observatiesatelliet, de grootste van de twee in zijn serie, zal een cruciale rol spelen bij het verstrekken van essentiële informatie aan het ministerie van Landbouw in Thailand. Het zal gegevens leveren over watervoorraden, weerpatronen en landgebruik, waardoor weloverwogen plannings- en managementbeslissingen voor de landbouwsector van het land mogelijk worden gemaakt.

Triton, voorheen bekend als FORMOSAT-7R, markeert een belangrijke mijlpaal voor de Taiwan Space Agency (TASA). Deze satelliet zal zich richten op het verzamelen van signalen die weerkaatsen op het zeeoppervlak om windvelden boven de oceanen van de wereld te berekenen. De verzamelde gegevens zullen worden gedeeld met de Taiwanese Central Weather Administration, wat in grote mate zal bijdragen aan de nauwkeurigheid van de tyfoonintensiteitsvoorspellingen en het voorspellen van hun trajecten.

Zowel THEOS-2 als Triton werden in zonsynchrone banen ingezet, waardoor ze elke dag op dezelfde tijdstippen consistent over dezelfde locaties op aarde vlogen. Deze positionering maakt nauwkeurige en betrouwbare observaties in de loop van de tijd mogelijk, wat waardevolle informatie oplevert voor verschillende toepassingen.

Bij de lanceermissie werd gebruik gemaakt van ESA's Vega-draagraket, bekend om zijn vermogen om middelgrote satellieten in lage polaire banen om de aarde te plaatsen. Naast de hoofdsatellieten zouden er nog tien kleinere secundaire satellieten worden ingezet. Voor acht van deze satellieten is bevestiging ontvangen, terwijl de overige twee nog in afwachting zijn van bevestiging.

Tot deze secundaire satellieten behoort de Proba-V Companion CubeSat, die mondiale vegetatiewaarnemingen zal uitvoeren om waardevolle gegevens aan te dragen voor analyse van landbedekking en vegetatie. De PRETTY (Passive REflectomeTry and Dosimetry) CubeSat zal zijn vermogen demonstreren om zee-ijs en andere parameters te meten met behulp van signalen van het mondiale navigatiesysteem die van de aarde weerkaatsen.

Bovendien beschikken de ∑yndeo-1 en ∑yndeo-2 CubeSats over innovatieve technologieën, zoals een plasmajetpack en een ultragevoelig magnetisch instrument. Deze satellieten zijn cruciaal voor het testen van de modernste ruimtetechnologieën, waarvan sommige zullen worden gebruikt in ESA's toekomstige LISA-constellatie voor detectie van zwaartekrachtgolven.

Bovendien is de bijdrage van Estland aan de missie de ESTCube-2-satelliet, een satelliet ter grootte van een schoenendoos die de Estse vegetatie zal onderzoeken en in de ruimte testen van een 'e-sail'-kabel zal uitvoeren om ruimteschroot te verminderen. Ten slotte bestaat de Advanced Nanosatellite Systems for Earth-observation Research (ANSER) uit drie CubeSats die samenwerken om waardevolle inzichten te verschaffen in de inhoud van waterlichamen, inclusief vervuilingsniveaus en de aanwezigheid van schadelijke micro-organismen.

Deze onlangs gelanceerde satellieten vertegenwoordigen een aanzienlijke vooruitgang in ons vermogen om verschillende aspecten van de aarde te monitoren, van landbouwplanning in Thailand tot tyfoonvoorspellingen in Taiwan en geavanceerde technologische tests in de ruimte. Terwijl deze satellieten aan hun missies beginnen, beloven ze ons begrip van onze planeet en het universum daarbuiten te vergroten.

Definities:

1. CubeSat: een kleine satelliet met een kubusvormig ontwerp die doorgaans aan elke kant 10 centimeter meet.

2. Zonsynchrone baan: Een baan waarin een satelliet op dezelfde lokale zonnetijd over dezelfde punten op aarde beweegt, waardoor doorgaans consistente observatieomstandigheden mogelijk zijn.

3. Zwaartekrachtgolf: Een verstoring in het weefsel van de ruimtetijd, veroorzaakt door de versnelling van massieve hemellichamen, zoals samensmeltende zwarte gaten of neutronensterren.

