Fascinerende video onthult het raadselachtige ‘labyrint van de nacht’ op Mars

De European Space Agency (ESA) heeft een verbazingwekkende video uitgebracht die kijkers meeneemt op een boeiende reis door het ‘Labyrinth of Night’ op het oppervlak van Mars. Met een lengte van maar liefst 2,500 kilometer is dit geologische wonder even groot als Italië.

De video, vastgelegd door de High-Resolution Stereo Camera (HRSC) van het ruimtevaartuig Mars Express, biedt een betoverende viaduct over het landschap van Mars. Gelegen tussen Valles Marineris, Mars' eigen versie van de Grand Canyon van de aarde, en de hoogste vulkaan in het zonnestelsel in de Tharsis-regio, is het 'Labyrinth of Night' een opmerkelijk gezicht om te zien.

Bij het maken van de video werd een beeldmozaïek samengesteld uit acht banen van het Mars Express-ruimtevaartuig, wat resulteerde in een ongelooflijk gedetailleerd en meeslepend beeld van het oppervlak van de planeet. Een opvallend kenmerk dat in de video wordt benadrukt, is de aanwezigheid van ‘graben’, zichtbare geologische formaties. Deze graben zijn delen van de korst van Mars die tussen twee breuklijnen zijn gezonken, als gevolg van het uitrekken of uit elkaar splijten van de korst van de planeet.

De vorming van dit prachtige landschap kan worden toegeschreven aan de intense vulkanische activiteit die plaatsvindt in de nabijgelegen Tharsis-regio. De vulkanische processen zorgen ervoor dat delen van de korst van Mars stijgen en tektonisch onder druk komen te staan, wat resulteert in dunner worden, breuken en verzakkingen.

De video toont ook hoge plateaus, die het oorspronkelijke oppervlakteniveau van de planeet vertegenwoordigen. Deze plateaus, getransformeerd door vulkanische activiteit, dragen bij aan de ontzagwekkende topografie van het ‘Labyrint van de Nacht’. Volgens ESA kunnen de valleien binnen dit geologische wonder een breedte bereiken van wel 30 kilometer en een diepte van zes meter, wat bijdraagt ​​aan de fascinerende aard van het geologische landschap van Mars.

De Mars Express-missie, die in 2003 begon, is al meer dan twintig jaar een essentiële aanwezigheid in een baan rond Mars. De doelstellingen zijn onder meer het in kaart brengen van het oppervlak van Mars, het uitvoeren van mineraalstudies, het analyseren van de dunne atmosfeer van de planeet, het verkennen van de ondergrond van Mars en het bestuderen van de interacties binnen de omgeving van Mars.

Deze fascinerende video biedt een uniek kijkje in de mysterieuze en uitgestrekte wonderen van Mars en biedt waardevolle inzichten in de geologische geschiedenis en voortdurende processen van de planeet.

Bronnen:

– Europees Ruimteagentschap (ESA)