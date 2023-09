Kombuchaculturen testen op ruimteveerkracht

ESA voert tests uit op kombuchaculturen om hun veerkracht in de ruimte te bepalen en hun potentieel om de menselijke aanwezigheid op de maan en Mars te ondersteunen. Deze culturen, bekend om hun fermentatieve eigenschappen en gezondheidsvoordelen, bezitten het vermogen om te overleven in barre omstandigheden op aarde, waardoor ze een intrigerend onderwerp zijn voor ruimteverkenning.

De experimenten werden uitgevoerd met behulp van de Expose-faciliteit op het internationale ruimtestation, waar monsters werden blootgesteld aan kosmische straling en gesimuleerde omstandigheden op Mars. Een opmerkelijke bevinding was dat een micro-organisme genaamd cyanobacterium in staat was zijn DNA te repareren en de celdeling te hervatten, zelfs na blootstelling aan kosmische straling en ijzerionen, waarvan bekend is dat ze grote schade aanrichten. Er wordt aangenomen dat een specifiek gen, het sulA-gen, een cruciale rol speelt bij het stoppen van de celdeling totdat de DNA-schade is hersteld.

Bovendien onthulden de experimenten dat celclusters een microhabitat bieden voor kleinere soorten, waardoor ze door de ruimte kunnen ‘liften’ binnen grotere groepen cellen die bescherming bieden. Dit heeft gevolgen voor het begrip hoe celclusters en biofilms zich kunnen beschermen tegen de extremen van de ruimte en besmetting kunnen voorkomen tijdens ruimtemissies.

Naast het onderzoeken van het potentieel voor ondersteuning van ruimtenederzettingen, zouden kombuchaculturen ook kunnen dienen als een waardevol stralingsmodel. Door te bestuderen hoe deze micro-organismen op straling reageren, kunnen wetenschappers inzicht krijgen in het verbeteren van de menselijke gezondheid en strategieën voor stralingsbescherming voor astronauten ontwikkelen.

De onderzoekers stellen zich een toekomst voor waarin deze culturen op de maan en Mars zouden kunnen worden verbouwd, dankzij hun vermogen om zuurstof te produceren en als biofabrieken te functioneren. Het gebruik ervan bij toekomstige ruimtemissies en menselijke inspanningen voor ruimteverkenning zou de duurzaamheid van deze inspanningen aanzienlijk kunnen vergroten.

Over het geheel genomen biedt het testen van kombuchaculturen in de ruimte veelbelovende inzichten in de veerkracht van micro-organismen en hun potentiële toepassingen bij het ondersteunen van de menselijke aanwezigheid op lange termijn buiten de aarde.

Definities:

– Kombucha: een gefermenteerde theedrank die bekend staat om zijn gezondheidsvoordelen.

– Veerkracht: het vermogen om moeilijke omstandigheden te weerstaan ​​en ervan te herstellen.

– Biofilm: Een gemeenschap van micro-organismen die een beschermende laag op een oppervlak vormen.

– Kosmische straling: hoogenergetische deeltjes uit de ruimte.

– Martiaanse omstandigheden: omstandigheden die zijn gesimuleerd om de omgeving op Mars na te bootsen.

– SulA-gen: een gen dat de celdeling reguleert als reactie op DNA-schade.

– Planetaire bescherming: Protocollen om besmetting tussen hemellichamen te voorkomen.

– Cyanobacterium: een type bacterie dat in staat is tot fotosynthese.

– Microhabitat: Een kleinschalige habitat binnen een groter ecosysteem.

– Stralingsmodel: een systeem dat wordt gebruikt voor het bestuderen van de effecten van straling op levende organismen.

Bronnen:

– Kombuchaculturen getest op veerkracht in de ruimte. (ESA)

– Planetaire bescherming. (ESA)