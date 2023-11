Nieuwe ontdekking: zeldzame strijd tussen zeeleeuw en octopus vastgelegd op camera

Lindsay Bryant, een fervent zwemster in de Stille Oceaan bij Nanaimo, stond een verrassing te wachten tijdens haar recente bezoek aan haar gebruikelijke zwemplek. Het was net na de middag op 16 november toen ze een zeeleeuw in het water zag worstelen. Geïntrigeerd pakte ze haar telefoon om op te nemen wat er gebeurde.

Terwijl ze inzoomde met haar camera, realiseerde Bryant zich dat ze getuige was van iets heel bijzonders: een gevecht tussen een zeeleeuw en een octopus. “Ik was totaal verrast”, zegt ze. “Dat is zo cool dat dat is wat er gebeurde. Het is heel mooi dat ik dat heb mogen vastleggen.”

De opwindende uitwisseling duurde ongeveer vijf intense minuten, waarbij Bryant de enige getuige was van deze zeldzame ontmoeting. “Ik was verrast omdat ik nog nooit een octopus in het wild heb gezien, laat staan ​​in een gevecht met een zeeleeuw”, voegt ze eraan toe. Haar inschatting van de situatie was dat de zeeleeuw als overwinnaar naar voren kwam, hoewel hij duidelijk enige moeite moest doen om zijn maaltijd veilig te stellen.

Zeezoöloog Anna Hall uitte bij het zien van de foto van Bryant haar verbazing en opwinding. Hoewel zeeleeuwen op octopussen jagen, is het uiterst ongewoon om getuige te zijn van een dergelijke strijd aan het wateroppervlak. Hall noemde de gevangenneming van Bryant een “fantastische foto” en merkte op dat ze tijdens haar uitgebreide ervaring op het water nog nooit een soortgelijk scenario was tegengekomen.

Voor Bryant zullen deze verbazingwekkende foto en video voor altijd een speciale plaats in haar collectie innemen. Het was echt een unieke kans. Haar ontmoeting herinnert aan de ongelooflijke mysteries die onder het oceaanoppervlak liggen en aan het belang van het behoud en de waardering van onze mariene ecosystemen.

