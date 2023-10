Starlink van SpaceX zal tegen 2025 de direct-to-cell-markt betreden

SpaceX's Starlink, het ambitieuze satellietconstellatieproject, zal zijn aanbod uitbreiden naar de direct-to-cell-markt. Momenteel gericht op het bieden van wereldwijde breedbandinternetdekking, wil Starlink een revolutie teweegbrengen in de communicatie door tekst-, spraak-, data- en Internet of Things (IoT)-diensten rechtstreeks op mobiele telefoons aan te bieden.

Volgens de website van SpaceX zal de satellietconstellatie van Starlink in 2024 tekstcommunicatie gaan ondersteunen. Deze ontwikkeling zal gebruikers in staat stellen berichten te verzenden en te ontvangen met hun mobiele telefoon, zelfs in afgelegen gebieden zonder traditionele mobiele dekking.

Naast tekstcommunicatie is Starlink van plan om tegen 2025 spraak- en datadiensten te introduceren. Dit betekent dat gebruikers rechtstreeks via hun mobiele telefoon kunnen bellen en toegang hebben tot snel internet, waardoor de behoefte aan terrestrische mobiele netwerken wordt omzeild. Dit zou een game-changer kunnen zijn voor mensen die in landelijke of achtergestelde gebieden wonen met beperkte toegang tot betrouwbaar internet en mobiele dekking.

Bovendien omvat Starlinks uitstapje naar de direct-to-cell-markt ook ondersteuning voor het internet der dingen. Dit omvat apparaten die zijn uitgerust met software en sensoren waarmee ze verbinding kunnen maken en met elkaar en internet kunnen communiceren. Door zijn mogelijkheden uit te breiden met IoT-diensten wil Starlink een nieuw tijdperk van onderling verbonden apparaten mogelijk maken die verschillende aspecten van ons leven kunnen verbeteren, van slimme huizen tot industriële automatisering.

De druk van SpaceX op de direct-to-cell-markt maakt deel uit van zijn bredere missie om wereldwijde connectiviteit te bieden en de digitale kloof te overbruggen. Door gebruik te maken van de mogelijkheden van zijn satellietconstellatie wil Starlink betrouwbare en betaalbare communicatiediensten leveren aan achtergestelde gebieden over de hele wereld.

Samenvattend breidt Starlink van SpaceX zijn diensten uit buiten de dekking van breedbandinternet en waagt het zich op de direct-to-cell-markt. Met plannen om tekstcommunicatie in 2024, spraak- en datadiensten in 2025 en het internet der dingen te ondersteunen, wil Starlink een revolutie teweegbrengen in de manier waarop we communiceren en verbinding maken. Door traditionele mobiele netwerken te omzeilen heeft Starlink het potentieel om betrouwbare en betaalbare communicatiediensten te bieden aan individuen en gemeenschappen die door de traditionele infrastructuur zijn achtergelaten.

Definities:

– Direct-to-cell-markt: het marktsegment dat zich richt op het rechtstreeks leveren van communicatiediensten aan mobiele telefoons zonder afhankelijk te zijn van traditionele mobiele netwerken.

– Internet of Things (IoT): een netwerk van onderling verbonden apparaten uitgerust met software en sensoren waarmee ze kunnen communiceren en gegevens kunnen delen.

Bronnen:

– Starlink-website van SpaceX: “https://www.starlink.com/”

– Afbeeldingsbron: SpaceX