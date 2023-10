Elon Musk is van plan om binnen enkele jaren op Mars te landen

Tijdens een videoconferentie op het International Astronautical Congress uitte Elon Musk zijn optimisme over het vermogen van SpaceX om binnen de komende drie tot vier jaar met succes op Mars te landen. Ondanks tegenslagen bij eerdere testvluchten gelooft Musk dat het Starship-ruimtevaartuig een “behoorlijke kans” heeft om tijdens zijn tweede testvlucht een baan om de aarde te bereiken.

De eerste testvlucht van SpaceX, die in april plaatsvond, ondervond problemen toen de bovenste trap van het draagraket niet loskwam, wat resulteerde in een explosie in de lucht. Vervolgens heeft de FAA het ruimteschip aan de grond gehouden en 63 corrigerende maatregelen geschetst die SpaceX moet implementeren om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.

De verklaring van Elon Musk komt overeen met eerdere voorspellingen van SpaceX-president en COO Gwynne Shotwell, die verwachtte dat we binnen dit decennium getuige zouden kunnen zijn van de menselijke aanwezigheid op Mars. Het Starship, bestaande uit het Starship-ruimtevaartuig en de Super Heavy-raket, is een volledig herbruikbaar systeem dat is ontworpen om bemanning en vracht naar verschillende bestemmingen te vervoeren, waaronder een baan om de aarde, de maan en Mars.

Vóór de noodlottige lancering in april probeerde SpaceX in maart 2021 een vlucht uit te voeren, wat ook resulteerde in een vurige explosie. Als reactie hierop heeft de FAA SpaceX een lijst met 75 maatregelen verstrekt die moesten worden geïmplementeerd om een ​​lanceerlicentie te verkrijgen.

Hoewel de eerste lancering eindigde in een explosie, beschouwt Musk het als een succes omdat SpaceX van het incident heeft kunnen leren. Voordat SpaceX echter tot een nieuwe lancering kan overgaan, moet het bedrijf toestemming krijgen van de FAA en voldoen aan de milieugoedkeuringsvereisten van de Amerikaanse Fish and Wildlife Service.

Concluderend blijft Elon Musk vastbesloten om zijn ambities om Mars te bereiken voort te zetten. Ondanks tegenslagen blijft SpaceX zijn Starship-ruimtevaartuig verfijnen, met als doel de komende jaren aanzienlijke vooruitgang te boeken.

