Elementaire analyse bevestigt verstikking als doodsoorzaak bij slachtoffers van Pompeii

Een elementaire analyse uitgevoerd op gipsen afgietsels van slachtoffers van de vulkaanuitbarsting die Pompeii begroef, heeft de bevestiging opgeleverd dat verstikking de waarschijnlijke doodsoorzaak voor deze personen was. De studie, geleid door archeoloog Gianni Gallello van de Universiteit van Valencia, maakte gebruik van draagbare röntgenfluorescentietechnieken (XRF) om inzicht te krijgen in de laatste momenten van mensen die in Pompeii woonden tijdens de uitbarsting van de Vesuvius in 79 CE.

De gipsen afgietsels van de slachtoffers, gemaakt in de jaren 1870 door gips te injecteren in de holtes die zijn achtergelaten door ontbindende lichamen onder vulkanische as, bieden een unieke gelegenheid om de uitbarsting en de nasleep ervan te begrijpen. Het analyseren van het biologische materiaal in deze afgietsels is echter een uitdaging gebleken vanwege de besmetting door het gips.

De onderzoekers gebruikten draagbare XRF om zes afgietsels uit het Porta Nola-gebied en één uit Terme Suburbane in Pompeii te scannen. Ze vergeleken de elementaire composities van de afgietsels met die van gecremeerde botten uit de nabije omgeving en begraven botten in Valencia, Spanje. Door zich te concentreren op de verhoudingen tussen fosfor en calcium, ontwikkelde het team een ​​statistisch model om onderscheid te maken tussen gips en botten in de afgietsels. De met gips verontreinigde botten vertoonden gelijkenis met het gips, terwijl minder vervuilde botten op verbrande botten leken, wat wijst op chemische processen waarbij carbonaten en fosfaten uitlogen.

De verzamelde elementaire gegevens leveren bewijsmateriaal ter ondersteuning van de conclusie dat de Porta Nola-slachtoffers stierven door verstikking veroorzaakt door het inademen van as voordat ze werden begraven door verder vulkanisch materiaal. De gelijkenis van de gegoten botten met gecremeerde botten, gecombineerd met de liggende en ontspannen houding van de slachtoffers, duidt erop dat verstikking de doodsoorzaak is.

Deskundigen op dit gebied, zoals Piero Dellino, hoogleraar vulkanologie aan de Universiteit van Bari, Italië, zijn het met deze bevindingen eens. Dellino benadrukt dat de slachtoffers niet zijn omgekomen door de mechanismen van de uitbarsting, maar eerder door het inademen van as. Hij suggereert dat de duur van de uitbarsting, iets langer dan wat ademend kan worden, de fatale factor was.

Het onderzoek benadrukt het belang van samenwerking in wetenschappelijk onderzoek. Gallello benadrukt de waarde van een multidisciplinaire aanpak en stelt dat hun werk een aanvullend instrument biedt voor het bestuderen van deze opmerkelijke overblijfselen. Dellino herhaalt dit sentiment en benadrukt dat het bestuderen van de geschiedenis van vulkanische gebieden zoals de Vesuvius ons in staat stelt om van het verleden te leren en ons beter voor te bereiden op de toekomst. Omdat de Vesuvius een van de gevaarlijkste vulkanen ter wereld is, helpt het begrijpen van de geschiedenis ervan bij het beperken van de risico's voor de 700,000 mensen die in de rode zone rondom de vulkaan wonen.

Over het geheel genomen werpt de elementaire analyse van de gipsen afgietsels uit Pompeii een nieuw licht op de doodsoorzaak van de slachtoffers van de uitbarsting. Door wetenschappelijke technieken en interdisciplinaire samenwerking te combineren, kunnen onderzoekers waardevolle inzichten over historische gebeurtenissen blootleggen en de paraatheid bij rampen verbeteren.

Bronnen:

– Gianni Gallello, archeoloog aan de Universiteit van Valencia, Spanje

– Piero Dellino, hoogleraar vulkanologie aan de Universiteit van Bari, Italië.