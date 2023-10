Nieuwe toestanden van elektronen in gesmolten zouten kunnen de prestaties van zoutgevoede reactoren beïnvloeden

Wetenschappers hebben ontdekt dat elektronen drie verschillende toestanden kunnen vormen bij interactie met gesmolten zouten, een bevinding die gevolgen zou kunnen hebben voor de prestaties van op zout gestookte reactoren. De onderzoekers van het Oak Ridge National Laboratory en de Universiteit van Iowa simuleerden de introductie van een overtollig elektron in gesmolten zinkchloridezout en observeerden drie mogelijke scenario's. In één scenario wordt het elektron onderdeel van een moleculair radicaal met twee zinkionen. In een ander geval lokaliseert het elektron zich op een enkel zinkion. In het derde scenario wordt het elektron diffuus verspreid over meerdere zoutionen.

Gesmolten-zoutreactoren worden overwogen voor toekomstige kerncentrales, en het begrijpen van de manier waarop straling het gedrag van gesmolten zouten beïnvloedt, is van cruciaal belang. Deze studie werpt licht op de interacties tussen elektronen en zouten bij blootstelling aan hoge straling. De onderzoekers ontdekten dat het elektron de vorming van verschillende soorten, waaronder zinkdimeren en monomeren, kan vergemakkelijken of kan worden gedelokaliseerd. Deze eerste bevindingen roepen vragen op over welke andere soorten zich op langere termijn zouden kunnen vormen en hoe ze zouden kunnen reageren met de elektronen en zouten.

Dit onderzoek maakt deel uit van het Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) van het DOE en is gepubliceerd in The Journal of Physical Chemistry B. Het team werkt eraan om experimenteel andere vormen van reactiviteit te identificeren. De studie biedt waardevolle inzichten in de manier waarop elektronen interageren met gesmolten zouten, maar er moet nog meer worden onderzocht. Toekomstig onderzoek zal andere zoutsystemen en de effecten van straling op gesmolten zouten onderzoeken.

Bron: Oak Ridge National Laboratory