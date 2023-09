Nieuwe elektronische apparaten voor 's werelds grootste radiotelescoop zijn stiller dan een mobiele telefoon op de maan

By

De Square Kilometre Array (SKA) laagfrequente telescoop, die momenteel in West-Australië wordt gebouwd, zal de grootste en meest gevoelige radiotelescoop ter wereld worden. Zijn gevoeligheid maakt hem echter ook kwetsbaar voor interferentie van door de mens gemaakte bronnen van radiogolven. Om dit probleem te bestrijden hebben ingenieurs van het International Centre for Radio Astronomy Research (ICRAR) nieuwe elektronische apparaten ontwikkeld, genaamd SMART-boxen.

De SMART-boxen zijn ontworpen om de antennes van de SKA Low-telescoop van stroom te voorzien zonder noemenswaardige elektromagnetische straling uit te zenden. Deze apparaten zijn gemaakt van radiostille componenten en verpakt in een speciale verpakking en zenden nog minder straling uit dan een mobiele telefoon die op het oppervlak van de maan wordt geplaatst. Dit niveau van radiostilte is cruciaal voor het verminderen van interferentie en het garanderen van het vermogen van de telescoop om zwakke radiosignalen uit de verre uithoeken van het universum te detecteren.

De bouw van de SKA-telescoop begon in december 2022 na decennia van voorbereidingen. Het project omvat twee telescooplocaties, waarbij West-Australië zich richt op radiogolven met de laagste frequenties en Zuid-Afrika langere golflengten hanteert. Eenmaal voltooid zal de SKA-telescoop een revolutie teweegbrengen in ons begrip van het universum en de studie van zijn evolutie en mysterieuze verschijnselen in ongekend detail mogelijk maken.

Om de gevoelige antennes tegen interferentie te beschermen, wordt de telescoop omgeven door een radiostiltezone, die strikte controles oplegt aan het gebruik van mobiele telefoons en radiozenders. Bovendien zal de ontwikkeling van deze elektronische apparaten met lage straling door ICRAR ervoor zorgen dat de observatoriumlocatie vrij blijft van mogelijke interne interferentie.

De SKA-telescoop vertegenwoordigt een belangrijke mijlpaal in de radioastronomie en zal waardevolle inzichten in de kosmos opleveren. De enorme gevoeligheid en geavanceerde technologie ervan zullen astronomen in staat stellen radiogolven te observeren die uit verduisterde gebieden ontsnappen, waardoor verborgen aspecten van het universum worden onthuld en onze wetenschappelijke kennis wordt vergroot.

