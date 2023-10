Onderzoekers ontwikkelen sterker keramiek met verbeterde weerstand tegen scheuren

Onderzoekers van de Universiteit van Californië in San Diego hebben een doorbraak bereikt in de ontwikkeling van keramiek door materialen te creëren die sterker en beter bestand zijn tegen scheuren. Door een combinatie van metaalatomen met een hoger aantal valentie-elektronen in hun buitenste schil te gebruiken, hebben de onderzoekers een manier gevonden om het vermogen van de keramiek om hogere niveaus van kracht en stress aan te kunnen, te vergroten.

Keramiek staat bekend om hun uitzonderlijke eigenschappen, zoals hun vermogen om hoge temperaturen te weerstaan, corrosie en slijtage te weerstaan ​​en een lichtgewicht profiel te behouden. Deze eigenschappen maken keramiek geschikt voor diverse toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartcomponenten en beschermende coatings. Hun broosheid is echter altijd een groot nadeel geweest, omdat ze gevoelig zijn voor breuk onder stress.

De wetenschappers concentreerden hun onderzoek op een klasse keramiek die hoog-entropiecarbiden wordt genoemd en die ongeordende atomaire structuren hebben die bestaan ​​uit koolstofatomen gebonden aan meerdere metaalelementen uit de vierde, vijfde en zesde kolom van het periodiek systeem. Er werd ontdekt dat metalen uit de vijfde en zesde kolom, zoals titanium, niobium en wolfraam, cruciaal waren voor het verbeteren van de taaiheid van de keramiek vanwege hun hogere aantal valentie-elektronen.

Valentie-elektronen zijn elektronen die in de buitenste schil van een atoom worden aangetroffen en die deelnemen aan de binding met andere atomen. Door metalen met meer valentie-elektronen te gebruiken, konden de onderzoekers de weerstand van het keramiek tegen scheuren onder mechanische belasting en spanning verbeteren. De keramiek vertoonde een meer ductiel gedrag, vergelijkbaar met metalen, wat betekent dat ze meer vervorming konden ondergaan voordat ze breken.

Door middel van computationele simulaties en experimentele fabricage en testen identificeerde het team twee carbiden met een hoge entropie die een uitzonderlijke weerstand tegen scheuren vertoonden. Deze materialen konden vervormen of uitrekken wanneer ze werden blootgesteld aan mechanische belasting of spanning, in plaats van de typische brosse reactie van keramiek te vertonen. De bindingen binnen de materialen werden gereorganiseerd om openingen ter grootte van een atoom te overbruggen die ontstonden toen de materialen werden doorboord of uit elkaar getrokken, waardoor de vorming van scheuren werd verhinderd.

De uitdaging is nu om de productie van deze stoere keramiek voor commerciële toepassingen op te schalen. Deze doorbraak heeft het potentieel om een ​​revolutie teweeg te brengen in verschillende industrieën die afhankelijk zijn van hoogwaardige keramische materialen, van de lucht- en ruimtevaart tot de biomedische sector. De verhoogde taaiheid van het keramiek opent ook deuren voor extreme toepassingen, zoals voorranden voor hypersonische voertuigen, waar ze vitale componenten kunnen beschermen en de voertuigen in staat stellen supersonische vluchten beter te weerstaan.

Dit werk werd ondersteund door de Zweedse Onderzoeksraad, Competence Center Functional Nanoscale Materials, Olle Engkvist Foundation, UC San Diego Department of NanoEngineering's Materials Research Center, National Defense Science and Engineering Graduate Fellowship Program, ARCS Foundation en The Oerlikon Group.

