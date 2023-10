Nieuwe methode ontwikkeld om de elektronenstroom in kwantummaterialen te controleren

Onderzoekers van Penn State hebben een elektrische methode ontwikkeld om de richting van de elektronenstroom in kwantummaterialen te controleren, wat mogelijk kan leiden tot vooruitgang op het gebied van elektronische apparaten en kwantumcomputers. De methode werd gedemonstreerd in materialen die het kwantum-abnormale Hall-effect (QAH) vertonen, waarbij de stroom van elektronen langs de rand van een materiaal geen energie verliest. Dit effect treedt op in materialen die bekend staan ​​als QAH-isolatoren, dit zijn topologische isolatoren die alleen stroom geleiden aan de randen. De onderzoekers ontdekten dat het aanleggen van een stroompuls op de QAH-isolator de richting van de elektronenstroom kan veranderen. Dit vermogen om de elektronenstroom te controleren is cruciaal voor het optimaliseren van informatieoverdracht en -opslag in kwantumtechnologieën.

De vorige methode om de richting van de elektronenstroom te veranderen was gebaseerd op een externe magneet, waardoor deze onpraktisch was voor kleine apparaten zoals smartphones. De nieuwe elektrische methode biedt een handiger en efficiëntere oplossing. De onderzoekers optimaliseerden de QAH-isolator door de dichtheid van de aangelegde stroom te vergroten, wat resulteerde in een zeer hoge stroomdichtheid die de magnetisatierichting en de richting van het elektronentransport veranderde. Deze verschuiving van magnetische naar elektronische controle in kwantummaterialen is vergelijkbaar met de verschuiving die plaatsvond in traditionele geheugenopslag, waar magneten werden vervangen door elektronische methoden in nieuwere technologieën.

Het onderzoeksteam gaf ook een theoretische interpretatie van hun methodologie. Ze zijn momenteel gericht op het pauzeren van elektronen op hun route en het aantonen van het QAH-effect bij hogere temperaturen. Het doel op lange termijn is om het QAH-effect te repliceren bij technologisch relevantere temperaturen. Het onderzoek werd gefinancierd door het Army Research Office, het Air Force Office of Scientific Research en de National Science Foundation, met aanvullende steun van het Materials Research Science and Engineering Center for Nanoscale Science in Penn State en het EPiQS Initiative van de Gordon and Betty Moore Foundation. .

Bron: Penn State Universiteit

Definities:

– Quantum anomaal Hall-effect (QAH): een fenomeen waarbij de stroom van elektronen langs de rand van een materiaal geen energie verliest.

– QAH-isolatoren: materialen die het QAH-effect vertonen, een soort topologische isolator die alleen stroom aan de randen geleidt.

– Topologische isolator: een materiaal dat van binnen isoleert, maar elektriciteit kan geleiden op het oppervlak of de randen vanwege de unieke elektronische bandstructuur.

Bronnen:

– Penn State University (geen URL opgegeven)