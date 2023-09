Het belang van valpreventie en onderwijs in Wales

In Wales wordt valpreventie een belangrijk aandachtspunt in initiatieven op het gebied van de volksgezondheid. Met de hulp van de National Falls Prevention Taskforce Wales werken organisaties als Age Cymru aan het vergroten van het bewustzijn en het voorlichten van zowel kinderen als volwassenen over hoe ze de risico's van vallen kunnen identificeren en voorkomen.

Voor de 80-jarige Euronwydd Godwin resulteerde een val van de trap in een lekke long, hersenstolsels en meerdere gebroken botten. Nadat ze meer dan een maand in coma had gelegen, was ze vastbesloten haar onafhankelijkheid terug te winnen met de steun van Care and Repair, die haar van de nodige hulpmiddelen voorzag om haar te helpen zelfstandig te gaan wonen.

Volgens Dr. Inger Singh, de nationale klinische leider op het gebied van vallen en kwetsbaarheid, zijn er in Wales meer dan 4,000 heupfracturen en 20,000 botbreuken. Deze verwondingen hebben niet alleen een aanzienlijke impact op individuen, maar vormen ook een last voor de gezondheidszorg. Met de introductie van fractuurcontactdiensten kan het risico op volgende fracturen echter met 35-40% worden verminderd.

Eén uitdaging bij valpreventie is het overwinnen van het stigma dat gepaard gaat met het toegeven van een val. Om dit probleem aan te pakken, werkt Age Cymru samen met scholen in heel Wales om kinderen voor te lichten over de risico's van vallen en hoe ze ongelukken thuis kunnen helpen voorkomen. Via interactieve webpagina's en oefeningen, zoals het identificeren van gevaren in een gemiddeld huishouden, leren kinderen waardevolle vaardigheden om zichzelf en hun dierbaren veilig te houden.

Valpreventie is een voortdurende inspanning in Wales, maar er is de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Het doel is ervoor te zorgen dat alle delen van Wales toegang hebben tot fractuurverbindingsdiensten en vroegtijdige interventie om de kans op toekomstige fracturen te verkleinen.

Bronnen: BBC Wales