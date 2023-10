De veranderende patronen van El Niño en de introductie van het Walker Switch-mechanisme

De afgelopen jaren is El Niño steeds belangrijker geworden bij klimaatvoorspellingen en het beheer van de mondiale klimaatvariabiliteit. El Niño is de warme fase van de El Niño-Zuidelijke Oscillatie (ENSO), gekenmerkt door de opwarming van het oceaanwater in de oostelijke equatoriale Stille Oceaan. Omgekeerd vertegenwoordigt La Niña verkoeling in dezelfde regio. Deze cyclische variaties in de temperatuur van het zeeoppervlak hebben een aanzienlijke impact op weerpatronen over de hele wereld.

Een recent onderzoek uitgevoerd door de Quaternary Research Group onder leiding van Christoph Spötl had tot doel te begrijpen hoe El Niño gedurende lange perioden reageert op natuurlijke invloeden. De onderzoekers analyseerden grotafzettingen bekend als speleothems uit het zuidoosten van Alaska, die klimaatgegevens over een periode van 3,500 jaar bewaarden. De bevindingen geven aan dat de controlerende processen van de El Niño-variabiliteit sinds de jaren zeventig zijn veranderd, waarbij de door de mens veroorzaakte klimaatverandering nu een belangrijke rol speelt.

In een afzonderlijke studie concentreerde het team zich op het onderzoeken van klimaatverschuivingen in het zuidoosten van Alaska over een veel langere periode van 13,500 jaar. De speleothems dienden als documenten van onschatbare waarde bij het onderzoeken van de oorzaak van snelle klimaatveranderingen op korte termijn tijdens ijstijden. Verrassend genoeg vertoonde het zuidoosten van Alaska een klimaatpatroon dat vergelijkbaar was met dat in de equatoriale Stille Oceaan tijdens het einde van de laatste ijstijd en het Holoceen, wat een uitdaging vormde voor het gevestigde ‘bipolaire wipmechanisme’. In plaats daarvan introduceerden de onderzoekers het concept van de ‘Walker-schakelaar’, geactiveerd door veranderingen in de zonnestraling. Dit mechanisme leidt tot snelle aanpassingen van de temperatuur van het zeeoppervlak in de equatoriale Stille Oceaan, wat uiteindelijk de klimaatpatronen op hoge noordelijke breedtegraden beïnvloedt.

Uit de onderzoeken blijkt dat menselijke activiteiten nu een belangrijke rol spelen bij het vormgeven van de patronen van El Niño. De klimaatverandering heeft in de jaren zeventig mogelijk een omslagpunt bereikt, wat heeft geleid tot een meer permanent El Niño-patroon. De introductie van het ‘Walker Switch’-concept biedt een alternatieve verklaring voor historische klimaatvariaties, waarbij het complexe samenspel van factoren die de klimaatdynamiek bepalen, wordt benadrukt.

De resultaten benadrukken de noodzaak van doorlopend onderzoek om ons begrip van klimaatprocessen te verdiepen. Omdat het klimaatsysteem op aarde dynamisch en complex is, zal voortgezet onderzoek van cruciaal belang zijn bij het voorspellen en beheren van klimaatvariabiliteit op mondiale schaal.

Bronnen:

– “Het antwoord van El Niño ontrafelen: natuurlijke invloeden gevormd door de samenleving” door Paul Wilcox et al. in geofysische onderzoeksbrieven.

– “Een wip in het noorden: klimaatverschuivingen in Alaska die verrassend gekoppeld zijn aan de Equatoriale Stille Oceaan” door Paul Wilcox et al. in De Innovatie Geowetenschappen.