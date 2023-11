Nieuwe doorbraak in CO2-reductie: Sn-gebaseerde katalysator maakt efficiënte ethanolproductie mogelijk

By

In een recente baanbrekende ontdekking hebben wetenschappers een op tin gebaseerde katalysator ontwikkeld die het vermogen heeft om efficiënt ethanol te produceren door de reductie van kooldioxide. Dit vertegenwoordigt een aanzienlijke vooruitgang op het gebied van hernieuwbare energietechnologie en biedt grote beloften voor de inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen.

De elektrochemische CO2-reductiereactie (CO2RR) is een zeer gewilde methode voor het omzetten van koolstofdioxide in koolstofgebaseerde brandstoffen. De productie van vloeibare brandstoffen, zoals ethanol, is bijzonder wenselijk vanwege hun hoge energiedichtheid en hun gemakkelijke opslag. De manipulatie van het CC-koppelingstraject heeft echter een grote uitdaging gevormd, waardoor de vooruitgang op dit gebied wordt belemmerd.

Onder leiding van profs. Tao Zhang en Yanqiang Huang van het Dalian Institute of Chemical Physics (DICP) van de Chinese Academie van Wetenschappen (CAS), een onderzoeksgroep, heeft een belangrijke doorbraak op dit gebied bereikt. Ze hebben een op Sn gebaseerde katalysator ontwikkeld, SnS2@Sn1-O3G genaamd, die een opmerkelijke efficiëntie heeft aangetoond bij het omzetten van CO2 in ethanol. Met een Faradaïsche efficiëntie tot 82.5% bij -0.9 VRHE en een geometrische stroomdichtheid van 17.8 mA/cm2 vertoont deze katalysator een groot potentieel voor grootschalige implementatie.

De SnS2@Sn1-O3G-katalysator werd vervaardigd door een solvothermische reactie van SnBr2 en thioureum op een driedimensionaal koolstofschuim. Het bestaat uit nanosheets van SnS2 en atomair verspreide Sn-atomen (Sn1-O3G), die cruciaal zijn voor de katalytische activiteit ervan.

Via een mechanistisch onderzoek ontdekten de onderzoekers dat de Sn1-O3G-component van de katalysator een cruciale rol speelt bij het bevorderen van de vorming van CC-bindingen. Door *CHO- en *CO(OH)-tussenproducten te adsorberen, vergemakkelijkt het de koppeling van formyl- en bicarbonaatgroepen, wat resulteert in de productie van ethanol. Isotopisch gelabelde reactanten onthulden ook dat de koolstofatomen in het uiteindelijke ethanolproduct zijn afgeleid van mierenzuur en CO2.

Dit baanbrekende onderzoek opent nieuwe mogelijkheden voor de synthese van ethanol en biedt een waardevolle strategie voor het manipuleren van CO2-reductieroutes om de gewenste producten te bereiken. De bevindingen zijn gepubliceerd in het prestigieuze wetenschappelijke tijdschrift Nature Energy, wat de betekenis van deze doorbraak nog geloofwaardiger maakt.

FAQ:

Vraag: Wat is de betekenis van de nieuw ontwikkelde katalysator?

A: De op Sn gebaseerde katalysator maakt een efficiënte productie van ethanol mogelijk door de reductie van CO2, wat een veelbelovende oplossing biedt voor duurzame energietechnologie.

Vraag: Hoe werkt de katalysator?

A: De katalysator bevordert de vorming van CC-bindingen door specifieke tussenproducten te adsorberen en hun koppeling te vergemakkelijken, wat leidt tot de productie van ethanol.

Vraag: Wat zijn de mogelijke toepassingen van deze doorbraak?

A: Deze doorbraak opent nieuwe mogelijkheden voor de grootschalige synthese van ethanol en biedt inzichten in het manipuleren van CO2-reductietrajecten voor gewenste productresultaten.

Vraag: Waar kan ik meer informatie vinden over het onderzoek?

A: De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Energy. [Link naar het tijdschrift indien beschikbaar]