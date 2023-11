De mysteries van Antarctica ontsluiten: onderzoek naar de impact van Eddies op de Antarctische Circumpolaire Stroom

Deze week begon een ambitieuze wetenschappelijke expeditie aan een reis om het ‘lekkende’ hart van de Antarctische Circumpolaire Stroom (ACC) te verkennen. De ACC, bekend als de sterkste stroming ter wereld, speelt een cruciale rol bij het beschermen van het ijskoude continent tegen warm water. Er zijn echter zorgen ontstaan ​​omdat wetenschappers vermoeden dat wervelingen, wervelende waterformaties die in de tegenovergestelde richting van de stroming bewegen, mogelijk fungeren als toegangspoorten voor hitte om de regio te infiltreren.

Onder leiding van CSIRO en het Australian Antarctic Program Partnership is een toegewijd wetenschappelijk team aan boord van het CSIRO-onderzoeksschip Investigator vertrokken om deze potentiële ‘poorten’ te onderzoeken en waardevolle gegevens te verzamelen om te begrijpen waarom deze lekken plaatsvinden. In de loop van de komende vijf weken zal het team vanuit Hobart naar het zuiden reizen, waarbij ze de modernste observatieapparatuur inzetten en onvermoeibaar de klok rond werken in ploegendiensten van 12 uur.

Bij de expeditie wordt gebruik gemaakt van autonome diepzeezweefvliegtuigen, die waterkolommen tot een diepte van 1000 meter zullen bemonsteren. Deze zweefvliegtuigen, bestuurd vanaf het schip of op afstand bediend, bieden inzicht in de ingewikkelde structuur van kleinschalige kenmerken in de oceaan. Bovendien zal een drijvend afmeersysteem, ook wel een hoge ligplaats genoemd, uitgerust met 35 instrumenten, het zoutgehalte, de temperatuur, de zuurstof en de stroming meten. Dit systeem zal gedurende een uitgebreide periode van 18 maanden in het hart van de onderzoekslocatie worden verankerd. De reis zal ook gebruik maken van argo-drijvers, geleidbaarheids-, temperatuur- en dieptesensoren (CTD's) om gegevens te verzamelen over verschillende watereigenschappen.

Terwijl het schip zich verdiept in de mysteries van de oceaan, is een ander onderdeel van deze baanbrekende expeditie de onlangs gelanceerde Surface Water and Ocean Topography (SWOT)-satelliet. De satelliet is gezamenlijk ontwikkeld door NASA en de Franse ruimtevaartorganisatie en biedt met zijn metingen met hoge resolutie een ongekend beeld van de oceaandynamiek. De SWOT-satelliet stelt wetenschappers in staat om kleinschalige kenmerken te observeren die zich losmaken van de grote draaikolken, wat waardevolle inzichten oplevert in de ingewikkelde werking van de oceaan.

De implicaties van dit onderzoek reiken veel verder dan het domein van de wetenschap. Nu het zee-ijs naar recorddieptes krimpt en Antarctica ongekende veranderingen doormaakt, is het begrijpen van deze ingewikkelde interacties van cruciaal belang. Zee-ijs fungeert als een vitale buffer, reflecteert zonlicht en voorkomt dat landijs in de oceaan smelt. De afname ervan kan een drastische impact hebben op de mondiale zeespiegel. Door deel te nemen aan de Paris Call for Glaciers and Poles heeft Australië blijk gegeven van zijn toewijding om de klimaatverandering aan te pakken en de gevolgen ervan in de zuidelijkste uithoeken van onze planeet te onderzoeken.

FAQ:

Vraag: Wat is de Antarctische Circumpolaire Stroom (ACC)?

A: De ACC is de sterkste stroming ter wereld en stroomt van oost naar west rond Antarctica en fungeert als een beschermend schild tegen warm water.

Vraag: Wat zijn draaikolken?

A: Eddies zijn wervelende waterformaties die in de tegenovergestelde richting van de stroming bewegen.

Vraag: Waarom is het belangrijk om de impact van wervels op de ACC te onderzoeken?

A: Wetenschappers vermoeden dat wervels kunnen dienen als toegangspoort voor hitte om het Antarctische gebied te infiltreren, wat mogelijk kan leiden tot het smelten van gletsjers en kan bijdragen aan de stijging van de zeespiegel.

Vraag: Welke gereedschappen en uitrusting worden er tijdens de expeditie gebruikt?

A: Bij de expeditie worden autonome diepzeezweefvliegtuigen, een drijvend afmeersysteem, argo-drijvers en geleidbaarheids-, temperatuur- en dieptesensoren (CTD's) gebruikt om gegevens over de watereigenschappen te verzamelen.

Vraag: Wat is de betekenis van de SWOT-satelliet?

A: De onlangs gelanceerde SWOT-satelliet biedt metingen met hoge resolutie van de oceaandynamiek, waardoor wetenschappers fijnschalige kenmerken kunnen observeren die voorheen ontoegankelijk waren, wat bijdraagt ​​aan een beter begrip van de ingewikkelde werking van de oceaan.