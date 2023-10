Wetenschappers ontdekken hoge niveaus van helium in arctische lava, wat erop wijst dat de kern van de aarde lekt

Wetenschappers hebben een intrigerende ontdekking gedaan die kan wijzen op een lek in de kern van de aarde. Hoge niveaus van helium-3 (³He), een zeldzame isotoop, zijn gevonden in 62 miljoen jaar oude lavastromen op Baffin Island in de Arctische Archipel. Deze bevinding daagt de overtuiging uit dat de kern van de aarde, een gigantische gesmolten ijzeren bal in het centrum van de planeet, ingekapseld en geïsoleerd is.

Meestal is het materiaal dat in rotsen wordt aangetroffen afkomstig van materiaal dat door de zon is gebombardeerd tijdens de vroege stadia van het bestaan ​​van de planeet. Omdat de aarde niet veel produceert en het weinige dat door zonnestraling de ruimte in ontsnapt, is het ongebruikelijk om tegenwoordig hoge concentraties van deze isotoop in gesteenten te ontdekken. Het merendeel van de ³He-rijke gesteenten is terug te voeren op de aardmantel.

De niveaus van ³He die in de lava-olivijnrotsen van de Baffin-eilanden werden aangetroffen, zijn veel hoger dan wat wetenschappers voor mogelijk hielden. De aardmantel, die voortdurend lava vrijgeeft en delen van de korst absorbeert, verliest op natuurlijke wijze na verloop van tijd een deel van de oorspronkelijk bewaarde ³He. Als de hoeveelheid ³He in een gesteente echter een bepaalde limiet overschrijdt, suggereert dit dat het helium afkomstig is van een andere bron.

Deze ontdekking brengt onderzoekers ertoe de mogelijkheid te overwegen dat het helium afkomstig is uit de kern van de aarde. Dit daagt het eerdere inzicht uit dat de kern- en buitenste lagen van de planeet, inclusief de mantel en korst, chemisch stabiel zijn en geen materiaal daartussen overbrengen. Als deze bevinding waar is, suggereert dit dat het diepe binnenland van onze planeet dynamischer is dan eerder werd gedacht, met elementen die bewegen tussen de metalen kern en de rotsachtige delen van de aarde.

Er wordt nu verder onderzoek gedaan om te bepalen of andere elementen dan helium ook uit de kern van de aarde ontsnappen en hoe en wanneer deze elementen naar de rotsachtige componenten van de planeet migreren. Deze baanbrekende studie werpt licht op de complexe en dynamische aard van onze planeet en heeft het potentieel om ons begrip van haar interne processen te herzien.

