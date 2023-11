Nieuwe inzichten in de oorsprong van de grote lagesnelheidsprovincies op aarde en de maan

By

Een baanbrekend onderzoek onder leiding van onderzoekers van Caltech heeft licht geworpen op de oorsprong van de grote lagesnelheidsprovincies (LLVP's) op aarde en de maan. Deze LLVP's, massieve, ijzerrijke structuren diep in de aardmantel, hebben wetenschappers lange tijd voor raadsels gesteld.

Eerdere bevindingen uit de jaren tachtig onthulden de aanwezigheid van twee klodders ter grootte van een continent onder het Afrikaanse continent en de Stille Oceaan. Deze klodders, die twee keer zo groot zijn als de maan, hebben verschillende elementaire samenstellingen vergeleken met de omringende mantel. Hun oorsprong bleef echter onbekend.

De recente studie suggereert dat de LLVP's overblijfselen zijn van een planeet genaamd Theia, die miljarden jaren geleden in botsing kwam met de aarde tijdens een catastrofale gebeurtenis die ook de geboorte van de maan tot gevolg had. Deze ontdekking geeft eindelijk antwoord op vragen die al tientallen jaren sluimeren over de oorsprong van de maan en het lot van Theia.

Het onderzoeksteam, geleid door Qian Yuan, gebruikte seismische golfmetingen om de LLVP's te identificeren. Deze golven reizen met verschillende snelheden door verschillende materialen, en de LLVP's bleken hogere niveaus van ijzer te bezitten, waardoor ze dichter zijn dan hun omgeving. Deze eigenschap met hoge dichtheid resulteert in een langzamere seismische golfbeweging en de naam ‘grote provincies met lage snelheid’.

Door verschillende scenario's te modelleren van de chemische samenstelling van Theia en de impact op de aarde, bevestigden de onderzoekers dat de botsing aanleiding had kunnen geven tot zowel de LLVP's als de maan. Een deel van Theia's mantelmateriaal werd opgenomen in de aardmantel en vormde de twee afzonderlijke klodders die vandaag de dag worden waargenomen. Ander puin van de botsing smolt samen en vormde de maan.

Interessant genoeg verklaart de studie ook waarom de LLVP's gescheiden blijven van de rest van de mantel. Uit de simulaties bleek dat de energie die door Theia's inslag werd geleverd geconcentreerd bleef in de bovenste helft van de mantel. Als gevolg hiervan smolt de onderste mantel niet volledig, waardoor het ijzerrijke materiaal uit Theia relatief intact bleef en zich aan de basis van de mantel nestelde.

In de toekomst willen onderzoekers onderzoeken hoe de aanwezigheid van Theia's materiaal verschillende geologische processen op de vroege aarde beïnvloedde, zoals platentektoniek en de vorming van continenten. Bovendien benadrukt de studie de eeuwenoude aard van de LLVP's en hun potentiële betekenis voor het begrijpen van de vroege evolutie van de aarde.

FAQ

Vraag: Wat zijn grote lagesnelheidsprovincies (LLVP’s)?

A: LLVP's zijn enorme, ijzerrijke structuren die zich diep in de aardmantel bevinden. Deze gebieden hebben verschillende elementaire samenstellingen vergeleken met de omringende mantel en vertonen een langzamere seismische golfbeweging.

Vraag: Wat is de voorgestelde oorsprong van de LLVP's?

A: Uit het recente onderzoek blijkt dat de LLVP's overblijfselen zijn van een planeet genaamd Theia, die miljarden jaren geleden met de aarde in botsing kwam. Uit deze botsing ontstond ook de maan.

Vraag: Hoe werden de LLVP's geïdentificeerd?

A: Wetenschappers hebben seismische golfmetingen gebruikt om de LLVP's te identificeren. Deze golven reizen met verschillende snelheden door verschillende materialen, waardoor onderzoekers gebieden met een hoger ijzergehalte en een hogere dichtheid kunnen lokaliseren.

Vraag: Waarom zijn de LLVP's gescheiden van de rest van de mantel?

A: Uit de door het onderzoeksteam uitgevoerde simulaties bleek dat de energie van Theia's inslag geconcentreerd bleef in de bovenste helft van de mantel. Dit verhinderde het volledig smelten van de onderste mantel, waardoor het ijzerrijke materiaal relatief intact bleef en zich aan de basis van de mantel nestelde.

Vraag: Wat zijn de implicaties van dit onderzoek?

A: Het onderzoek biedt nieuwe inzichten in de oorsprong van de maan en de LLVP's, en werpt licht op de vroege evolutie van de aarde. Het begrijpen van de invloed van Theia's materiaal op geologische processen, zoals platentektoniek en de vorming van continenten, is de volgende stap in het onderzoek.