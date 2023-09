Hoogenergetische elektronen van de aarde gekoppeld aan watervorming op de maan

Een recent onderzoek onder leiding van een planetair onderzoeker van de Universiteit van Hawai'i in Manoa heeft een baanbrekende ontdekking onthuld over de oorsprong van water op de maan. De onderzoekers ontdekten dat energetische elektronen in het plasmavel van de aarde een belangrijke rol spelen in de erosieprocessen op het maanoppervlak, en mogelijk bijdragen aan de vorming van water. Hun bevindingen werden gepubliceerd in het tijdschrift Nature Astronomy.

De concentratie en distributie van water op de maan zijn cruciaal voor het begrijpen van de vorming en ontwikkeling ervan. Bovendien kan deze ontdekking licht werpen op de oorsprong van waterijs dat wordt aangetroffen in permanent beschaduwde gebieden op de maan.

Het magnetische veld van de aarde, bekend als de magnetosfeer, beschermt onze planeet tegen ruimteweer en schadelijke straling van de zon. De interactie tussen de zonnewind en de magnetosfeer creëert een langwerpige magnetische staart, de plasmaplaat genaamd, die hoogenergetische elektronen en ionen bevat. Deze deeltjes kunnen zowel van de aarde als van de zonnewind afkomstig zijn.

Eerdere studies concentreerden zich op de invloed van hoogenergetische ionen uit de zonnewind op de ruimteverwering van hemellichamen zoals de maan. Dit nieuwe onderzoek benadrukt echter de rol van energetische elektronen van de aarde in de erosieprocessen op het maanoppervlak. De onderzoekers analyseerden teledetectiegegevens verkregen van het Moon Mineralogy Mapper-instrument tijdens de Chandrayaan-1-missie in India om veranderingen in de watervorming te bestuderen terwijl de maan door de magnetotail van de aarde bewoog.

Verrassend genoeg toonden de waarnemingen aan dat de waterformatie in de magnetostaart van de aarde vergelijkbaar was met die toen de maan zich buiten de magnetostaart bevond, waar hij wordt gebombardeerd met zonnewind. Dit suggereert dat er mogelijk aanvullende vormingsprocessen of nieuwe waterbronnen zijn die niet direct verband houden met de zonnewind. De onderzoekers speculeren dat straling van hoogenergetische elektronen verantwoordelijk kan zijn voor deze effecten.

Het verband tussen de aarde en de maan in termen van watervorming en oppervlakte-evolutie is nog steeds niet volledig begrepen. Verder onderzoek, waaronder maanmissies in het kader van NASA's Artemis-programma, zal nodig zijn om de plasma-omgeving en de aanwezigheid van water op het pooloppervlak van de maan te monitoren tijdens verschillende fasen van de reis van de maan door de magnetotail van de aarde.

Bronnen:

– Universiteit van Hawaï in Manoa, Natuurastronomie