De verborgen eeuwenoude oceaanbodem rond de kern van de aarde onthuld op een nieuwe kaart met hoge resolutie

Een recente studie heeft een baanbrekende ontdekking onthuld over het zuidelijk halfrond van de aarde: een dunne maar dichte laag van de oude oceaanbodem die zich rond de kern wikkelt. Dit voorheen onbekende kenmerk bevindt zich ongeveer 2,900 kilometer (1,800 mijl) onder het oppervlak, op de kern-mantelgrens (CMB). Geologen vertrouwen al lang op seismisch onderzoek om inzicht te krijgen in de innerlijke structuur van onze planeet, en dit nieuwe onderzoek heeft aangetoond dat de complexiteit van het binnenste van de aarde veel groter is dan eerder werd aangenomen.

De studie, uitgevoerd door geoloog Samantha Hansen van de Universiteit van Alabama en haar collega's, omvatte het gebruik van seismische golven van aardbevingen op het zuidelijk halfrond om de ULVZ-structuur (ultralow speed zones) langs de CMB te onderzoeken. Door de beweging en interactie van deze seismische golven te analyseren, konden onderzoekers de samenstelling van het materiaal onder het aardoppervlak in kaart brengen. Aangenomen wordt dat de ULVZ's, waar de geluidsgolven zich langzamer voortbewegen, de oceanische korst zijn die gedurende miljoenen jaren is begraven.

Simulaties gepresenteerd in de studie suggereren dat convectiestromen de oude oceaanbodem mogelijk naar de huidige locatie hebben verschoven, ondanks dat deze zich niet in de buurt van erkende subductiezones op het oppervlak bevond. Hoewel andere verklaringen niet volledig zijn uitgesloten, lijkt de oceaanbodemhypothese op dit moment de meest plausibele verklaring voor de ULVZ's. De onderzoekers suggereren ook dat de oude oceaankorst zich rond de hele kern kan wikkelen, hoewel de dunheid ervan het moeilijk maakt om dit te bevestigen.

De implicaties van deze ontdekking zijn significant voor verschillende vakgebieden. Het begrijpen van de complexiteit van de samenstelling van de aarde is cruciaal voor het onderzoeken van verschijnselen zoals vulkaanuitbarstingen en de schommelingen in het magnetische veld van de planeet, dat ons beschermt tegen zonnestraling in de ruimte. Bovendien levert het blootleggen van hoe warmte uit de kern naar de mantel ontsnapt, waardevolle inzichten op in de algemene processen van de aarde.

Deze kaart met hoge resolutie van de verborgen geologie van de aarde toont de diepgaande verbindingen tussen de ondiepe en diepe structuren van de aarde en werpt licht op de complexe mechanismen die onze planeet aandrijven. Naarmate het seismische onderzoek in de toekomst voortduurt, zullen verdere details en een uitgebreider inzicht in het binnenste van de aarde worden onthuld.

Bronnen:

– Wetenschappelijke vooruitgang