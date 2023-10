Verbrande raketlichamen en satellieten laten een handtekening van metaaldeeltjes achter in de atmosfeer van de aarde

Een recent onderzoek heeft ontdekt dat de atmosfeer van de aarde verspreide metaaldeeltjes bevat van verbrande raketlichamen en satellieten, een probleem dat alleen maar zal verergeren met de toename van commerciële ruimtelanceringen en satellietconstellaties. Het groeiende aantal satellieten in een baan om de aarde, vooral doordat particuliere bedrijven als SpaceX grote constellaties van communicatiesatellieten bouwen, heeft geleid tot een aanzienlijke opeenhoping van kleine stukjes metaal in de atmosfeer.

De hoofdauteur van de studie, Daniel Murphy van het Chemical Sciences Laboratory van de National Oceanic and Atmospheric Administration, benadrukt de noodzaak om de potentiële implicaties van deze metaaldeeltjes op het milieu en de menselijke gezondheid te begrijpen naarmate de ruimtevaartindustrie zich snel uitbreidt. Hoewel er momenteel geen bewijs is dat een directe impact op mensen suggereert, ligt de zorg in de mogelijke effecten op de atmosfeer van de aarde, vooral in de stratosfeer.

Een van de zorgen is of de aanwezigheid van metalen in de stratosfeer de eigenschappen ervan verandert en mogelijk de ozonlaag en andere processen aantast. De onderzoekers vonden metalen zoals niobium, koper, lithium en aluminium in de atmosfeer, hoogstwaarschijnlijk afkomstig van verbrande raket- en satellietresten. Deze ontdekking werd gedaan met behulp van een speciaal uitgerust NASA-onderzoeksvliegtuig met een spectrometerinstrument dat atmosferische elementen analyseerde.

Het merendeel van de metalen bevindt zich boven de poolgebieden van de aarde, hoewel er ook sporen dichter bij de evenaar zijn ontdekt. De studie merkt op dat hoewel meteoren ook metalen in de atmosfeer kunnen afzetten, het massaverschil tussen raketten en satellieten in vergelijking met meteoren aanzienlijk is. Honderden tonnen metalen komen vrij bij het uiteenvallen van raketten en satellieten, terwijl meteoren slechts microgrammen bijdragen.

De potentiële impact van deze metaaldeeltjes op het ecosysteem van de aarde is nog steeds onduidelijk. De studie benadrukt echter het gebrek aan eerder onderzoek op dit gebied, en benadrukt het belang van het bestuderen van de langetermijneffecten en mogelijke mondiale gevolgen. Het is van cruciaal belang om dit probleem zo vroeg mogelijk aan te pakken om de implicaties van de snelle groei van de ruimtevaartindustrie voor ons milieu en de planeet als geheel te begrijpen.

