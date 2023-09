De ultradichte exoplaneet Gliese 367 b

De ontdekking van exoplaneten heeft ons begrip van het universum verdiept en onze bestaande theorieën over planetaire vorming uitgedaagd. Onder de talrijke exoplaneten die zijn gecatalogiseerd, valt Gliese 367 b, ook bekend als Tahay, op als een vreemde eend in de bijt. Het is geclassificeerd als een planeet met een Ultrakorte Periode (USP) vanwege zijn extreem korte omlooptijd van slechts 7.7 uur. Wat Gliese 367 b nog intrigerender maakt, is de ultradichte samenstelling, met een dichtheid die bijna tweemaal zo groot is als die van de aarde.

Elisa Goffo, de hoofdauteur van een recent onderzoek uitgevoerd aan de Universiteit van Turijn, vergelijkt Gliese 367 b met een aarde-achtige planeet waarvan de rotsachtige mantel is verwijderd. Dit suggereert dat de planeet voornamelijk uit ijzer bestaat. Het onderzoek, getiteld ‘Company for the Ultra-high Density, Ultra-short Period Sub-Earth GJ 367 b: Discovery of Two Extra Low-mass Planets at 11.5 and 34 Days’, verfijnt niet alleen de metingen van de massa en het gewicht van Gliese 367 b. straal maar onthult ook de aanwezigheid van twee zusterplaneten.

De ontdekking van Gliese 367 b werd gedaan met behulp van gegevens van de Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) in 2021. In het recente onderzoek werd echter gebruik gemaakt van de High-Accuracy Radial Velocity Planet Searcher (HARPS) spectrograaf van de European Southern Observatory om nauwkeurigere metingen te verkrijgen. . De onderzoekers ontdekten dat Gliese 367 b een straal heeft van 70 procent van die van de aarde en een massa van 63 procent van die van de aarde, waardoor hij twee keer zo dicht is als onze planeet.

De ongebruikelijke dichtheid van Gliese 367 b suggereert dat het waarschijnlijk de kern is van een ooit grotere planeet, die zijn rotsachtige mantel heeft verloren door een catastrofale gebeurtenis of botsingen met andere protoplaneten tijdens zijn vorming. Een andere mogelijkheid is dat Gliese 367 b het overblijfsel is van een gasreus die dicht bij zijn ster migreerde, waardoor zijn atmosfeer werd weggenomen.

De studie onthulde ook het bestaan ​​van twee extra planeten in het systeem, Gliese 367 c en d, wat het idee verder ondersteunt dat planeten met een ultrakorte periode vaak worden aangetroffen in systemen met meerdere planeten. Deze begeleidende planeten hebben, hoewel ze net als Gliese 367 b, dicht bij de ster draaien, een lagere massa. De aanwezigheid van de zusterplaneten levert belangrijke aanwijzingen voor het begrijpen van het vormingsproces van Gliese 367 b.

Het onderzoek van Goffo en haar collega's draagt ​​bij aan onze kennis van exoplaneten en de uiteenlopende planetaire samenstellingen in het universum. De bevindingen van deze studie hebben implicaties voor ons begrip van planetaire vorming en de mogelijke vormingsscenario's die aanleiding gaven tot de ultradichte excentrieke planeet Gliese 367 b.

Bronnen:

– “Bedrijf voor de sub-aarde GJ 367 b met ultrahoge dichtheid en ultrakorte periode: ontdekking van twee extra planeten met lage massa om 11.5 en 34 dagen.”

– Elisa Goffo, Universiteit van Turijn