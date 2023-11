Nieuwe horizonten in ruimtecommunicatie: NASA breidt optische communicatie uit

By

NASA brengt een revolutie teweeg in de ruimtecommunicatie met zijn nieuwste prestatie op het gebied van optische communicatietechnologie. In een baanbrekende prestatie heeft het bureau met succes gegevens verzonden met behulp van een nabij-infraroodlaser gecodeerd met testgegevens, wat de verste demonstratie ooit van deze technologie markeerde. Vanaf een afstand van bijna 10 miljoen kilometer stuurde het Deep Space Optical Communications (DSOC)-experiment van NASA de gegevens naar de Hale-telescoop van Caltech's Palomar Observatory in Californië. Deze opmerkelijke prestatie overtreft de afstand tussen de aarde en de maan met een factor 40.

Dit gedenkwaardige succes, dat ook wel het ‘eerste licht’ wordt genoemd, is een cruciale stap in de richting van het bevorderen van de mogelijkheden voor datatransmissie in het hele zonnestelsel. Trudy Kortes, directeur Technology Demonstrations op het NASA-hoofdkwartier, benadrukte het belang van deze mijlpaal. Kortes ziet het potentieel van communicatie met een hogere datasnelheid waarmee wetenschappelijke informatie, high-definition beelden en zelfs streaming video kunnen worden verzonden. Deze vooruitgang vormt de basis voor de volgende grote sprong voor de mensheid: de verkenning van Mars.

Door optische communicatie te vergelijken met de verschuiving van traditionele telefoonlijnen naar glasvezel, benadrukt NASA het enorme potentieel van deze technologie. Door gebruik te maken van optische communicatie kan de capaciteit van de huidige ultramoderne radiosystemen die door ruimtevaartuigen worden gebruikt, met een verbazingwekkende 10 tot 100 keer worden vergroot.

Het DSOC-experiment is NASA's allereerste demonstratie van optische communicatie buiten de maan. Het bestaat uit een vluchtlaserzendontvanger, een grondlaserzender en een grondlaserontvanger. Geïntegreerd in NASA's Psyche-ruimtevaartuig, dat op 16 oktober aan zijn missie begon om de metalen asteroïde Psyche 13 te bestuderen, bereikte het DSOC-systeem deze opmerkelijke mijlpaal tijdens de beginfase van zijn tweedelige missie.

De succesvolle inzet van optische communicatietechnologie brengt ons dichter bij het ontrafelen van de mysteries van de kosmos. Met verbeterde mogelijkheden voor datatransmissie kunnen toekomstige ruimtemissies enorme hoeveelheden informatie verzenden, waardoor baanbrekende ontdekkingen mogelijk worden en de voortdurende zoektocht van de mensheid naar het onbekende wordt bevorderd.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Wat is optische communicatie?

Optische communicatie, ook wel lasercommunicatie genoemd, is een technologie die laserstralen gebruikt om gegevens te verzenden in plaats van traditionele radiogolven. Door gebruik te maken van laserlicht biedt optische communicatie hogere datatransmissiesnelheden en een grotere capaciteit in vergelijking met traditionele radiosystemen.

Hoe komt optische communicatie ten goede aan ruimtemissies?

Optische communicatietechnologie verbetert de mogelijkheden voor gegevensoverdracht bij ruimtemissies aanzienlijk. Het maakt communicatie met een hogere datasnelheid mogelijk, waardoor de overdracht van wetenschappelijke informatie, high-definition beelden en zelfs streaming video van verre hemellichamen mogelijk wordt. Deze vooruitgang is cruciaal voor toekomstige inspanningen op het gebied van ruimteverkenning, zoals het sturen van mensen naar Mars.

Wat is de betekenis van het DSOC-experiment van NASA?

Het Deep Space Optical Communications (DSOC)-experiment van NASA is een baanbrekende prestatie op het gebied van ruimtecommunicatie. Het is de eerste demonstratie van optische communicatie buiten de maan en toont het potentieel van lasertechnologie om gegevens over grote afstanden te verzenden. Het succes van het DSOC-experiment opent nieuwe mogelijkheden voor het verbeteren van de datatransmissie- en communicatiemogelijkheden bij toekomstige ruimtemissies.