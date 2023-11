AARDE ontvangt baanbrekend Deep Space-bericht via lasercommunicatie

De aarde heeft contact gemaakt met de verre ruimte, een baanbrekende prestatie op het gebied van ruimtegebaseerde communicatie. NASA's Psyche-ruimtevaartuig, uitgerust met een experimenteel optisch communicatiesysteem, heeft met succes een bericht teruggestuurd naar de aarde vanaf bijna 10 miljoen kilometer afstand, wat ongeveer 40 keer de afstand is tussen de aarde en de maan. Deze belangrijke mijlpaal markeert de verste demonstratie ooit van optische communicatie.

Het belangrijkste doel van NASA's Deep Space Optical Communications (DSOC)-experiment is om toekomstige ruimtemissies de mogelijkheid te bieden gegevens met veel hogere snelheden te verzenden. Door gebruik te maken van nabij-infraroodlasers wil DSOC datatransmissiesnelheden bereiken die 10 tot 100 keer hoger zijn dan de huidige ultramoderne radiofrequentiesystemen die in ruimtevaartuigen worden gebruikt. Het gebruik van nabij-infraroodlicht zorgt voor compactere golven, waardoor grondstations een grotere hoeveelheid gegevens kunnen ontvangen.

De succesvolle test betrof een observatorium dat een laserstraal de lucht in zond, die door het Psyche-ruimtevaartuig werd ontvangen als richtreferentie. Het ruimtevaartuig richtte vervolgens zijn eigen laser terug naar de aarde. Het signaal, bestaande uit lichtdeeltjes die fotonen worden genoemd, werd gedecodeerd door een ontvangend observatorium in San Diego County. Hoewel de nabij-infrarode fotonen tijdens de test ongeveer 50 seconden nodig hadden om van Psyche naar de aarde te reizen, zal de reis op de verste afstand naar verwachting ongeveer 20 minuten duren.

Deze doorbraak in lasercommunicatie opent nieuwe mogelijkheden voor toekomstige ruimtemissies. Het zou ruimtevaartuigen in staat kunnen stellen beelden van hoge kwaliteit te verzenden en mogelijk zelfs video in realtime vanuit de ruimte te streamen. De visie van NASA omvat het gebruik van optische communicatie om astronauten op Mars de mogelijkheid te bieden via video te communiceren. Het succes van DSOC maakt de weg vrij voor een meer datarijke toekomst in de ruimteverkenning.

FAQ:

Vraag: Wat is het hoofddoel van NASA's DSOC-experiment?

A: Het belangrijkste doel is om toekomstige NASA-missies te voorzien van de middelen om gegevens met veel hogere snelheden te verzenden.

Vraag: Hoe zorgt nabij-infraroodlicht voor hogere datatransmissiesnelheden?

A: Nabij-infraroodlicht zorgt ervoor dat gegevens in strakkere golven kunnen worden verpakt, waardoor grondstations meer gegevens kunnen ontvangen.

Vraag: Wat was de betekenis van de recente test?

A: De recente test was de eerste keer dat optische communicatie buiten de maan werd gedemonstreerd.

Vraag: Wat zijn de potentiële toepassingen van deze baanbrekende technologie?

A: Deze doorbraak zou de overdracht van beelden van hogere kwaliteit en zelfs real-time video vanuit de ruimte mogelijk kunnen maken.