Nieuwe doorbraak in ruimtecommunicatie: laser verzonden vanuit Psyche Spacecraft

Met een baanbrekende prestatie heeft de National Aeronautics and Space Administration (NASA) onlangs iets bereikt wat nog nooit eerder is gedaan op het gebied van ruimtecommunicatie. Ze hebben met succes een laser vanuit het Psyche-ruimtevaartuig, dat zich op ongeveer 10 miljoen kilometer afstand van de aarde bevindt, naar Zuid-Californië gestuurd. Deze mijlpaal markeert een belangrijke stap in de richting van het bevorderen van ruimteverkenning, vooral met betrekking tot toekomstige bemande missies naar Mars.

Het Deep Space Optical Communications (DSOC)-project van NASA was verantwoordelijk voor het verzenden van de infraroodlaser gecodeerd met testgegevens over een enorme afstand in slechts 50 seconden. De laser werd uitgezonden door het onbemande Psyche-ruimtevaartuig, dat in oktober werd gelanceerd en momenteel onderweg is om een ​​met metaal gevulde komeet in de asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter te onderzoeken. De laser werd ontvangen door de Hale-telescoop van het Palomar-observatorium van Caltech, waardoor het de verste demonstratie van optische communicatie ooit is.

Directeur Technologiedemonstraties bij NASA, Trudy Kortes, benadrukte het belang van deze prestatie om de weg vrij te maken voor verkenning van de ruimte. Door dit ‘eerste licht’ te bereiken, maken wetenschappers en ingenieurs vorderingen in de richting van de ontwikkeling van communicatie met een hogere datasnelheid die wetenschappelijke informatie, high-definition beelden en streaming video kan verzenden. Deze vooruitgang is van cruciaal belang nu NASA zijn zinnen zet op het sturen van mensen naar Mars, wat wordt beschouwd als de volgende grote stap voor de mensheid.

Hoewel de laserstraal een ongelooflijke afstand aflegde, is het belangrijk op te merken dat dit geen buitenaardse communicatie was. Ondanks sciencefictionfantasieën was er tijdens deze historische gebeurtenis geen contact met buitenaards leven.

