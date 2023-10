Aarde getroffen door onverklaarbare explosie van Dead Star, wetenschappers geïntrigeerd

Wetenschappers hebben een uitbarsting van gammastraling waargenomen afkomstig van een dode ster, bekend als een pulsar, die zo energiek is dat deze niet kan worden verklaard. De uitbarsting is de meest energierijke in zijn soort die ooit is gezien, wat overeenkomt met ongeveer tien biljoen keer de energie van zichtbaar licht of 20 tera-elektronvolt. De onderzoekers achter de doorbraak zeggen dat deze ontdekking vraagt ​​om een ​​heroverweging van de manier waarop deze natuurlijke versnellers, pulsars, werken.

Pulsars worden gevormd wanneer een ster explodeert in een supernova en een kleine, dode ster achterlaat. Deze dode sterren, ook wel neutronensterren genoemd, zijn ongelooflijk compact en bestaan ​​bijna volledig uit neutronen. Ze draaien extreem snel en hebben een krachtig magnetisch veld. Terwijl ze ronddraaien zenden pulsars elektromagnetische straling uit, vergelijkbaar met een kosmische vuurtoren.

Er wordt aangenomen dat de straling van pulsars het resultaat is van snelle elektronen die worden geproduceerd en uitgezonden door de magnetosfeer van de pulsar, die bestaat uit plasma en elektromagnetische velden die de ster omringen. Wetenschappers hebben de straling van pulsars bestudeerd om hun vorming beter te begrijpen.

In dit geval ontdekten onderzoekers een uitbarsting van straling van de Vela-pulsar met nog hogere energiecomponenten dan eerder waargenomen. De straling bereikte 20 tera-elektronvolt, wat ongeveer 200 keer energieker is dan welke straling dan ook die eerder van dit object werd gedetecteerd. Dit daagt de bestaande kennis over pulsars uit en vereist een heroverweging van de manier waarop deze natuurlijke versnellers functioneren.

Wetenschappers hebben goede hoop dat ze door het bestuderen van krachtigere energie-uitbarstingen van pulsars een beter begrip zullen kunnen krijgen van deze fascinerende hemellichamen. De ontdekking van deze onverklaarbare uitbarsting van een dode ster opent nieuwe wegen voor onderzoek en kan waardevolle inzichten opleveren in de mechanismen achter de extreme energie-emissies van pulsars.

Bronnen:

– 'Ontdekking van een stralingscomponent van de Vela Pulsar die 20 tera-elektronvolt bereikt', Natuurastronomie