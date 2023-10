Eeuwenoude boomringen onthullen een verwoestende zonnestorm die de hedendaagse beschaving kan beïnvloeden

By

Boomringen gevonden in de Franse Alpen hebben het bewijs geleverd van een extreme zonnestorm die verwoestende gevolgen zou kunnen hebben voor de menselijke beschaving als deze zich vandaag zou voordoen. Wetenschappers ontdekten een significante piek in het radiokoolstofgehalte in de boomringen, die al 14,300 jaar teruggaat, wat duidde op het optreden van een enorme zonnestorm – de grootste ooit gemeten.

De potentiële impact van een soortgelijke gebeurtenis vandaag de dag is alarmerend. Zo’n zonnestorm kan het elektriciteitsnet maandenlang ontwrichten en aanzienlijke schade aan onze communicatie-infrastructuur veroorzaken. In een onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Leeds dient de extreme aard van deze eeuwenoude gebeurtenis als een waarschuwing voor de toekomst. Tim Heaton, hoogleraar toegepaste statistiek, benadrukte dat de transformatoren in onze elektriciteitsnetten permanent beschadigd kunnen raken, met wijdverbreide stroomuitval tot gevolg. Bovendien zouden satellieten die cruciaal zijn voor navigatie en telecommunicatie het risico lopen op onherstelbare schade, en zouden astronauten te maken krijgen met ernstige stralingsrisico's.

Om de bescherming van onze wereld tegen soortgelijke gebeurtenissen te garanderen, is verder onderzoek noodzakelijk. Hoewel wetenschappers in de afgelopen 15,000 jaar negen extreme zonnestormen hebben geïdentificeerd, bekend als Miayake Events, blijven de exacte oorzaken en mechanismen achter deze gebeurtenissen onduidelijk. Deze gebeurtenissen kunnen alleen indirect worden bestudeerd, waardoor het een uitdaging is om het voorkomen ervan te voorspellen of de aard ervan te begrijpen.

Directe instrumentele metingen van de zonneactiviteit zijn pas sinds de 17e eeuw mogelijk. Het gebruik van radiokoolstofmetingen uit boomringen, in combinatie met berylliumgegevens uit poolijskernen, biedt de meest effectieve manier om het gedrag van de zon door de geschiedenis heen te begrijpen. Volgens Edouard Bard, hoogleraar klimaat- en oceaanevolutie aan het Collège de France en CEREGE, bieden deze langetermijngegevens waardevolle inzichten in het gedrag van de zon in het verleden.

De omvang van de nieuw ontdekte zonnestorm, vergelijkbaar met de Miayake-gebeurtenissen, wordt geschat op twee keer zo krachtig als die welke plaatsvonden in 993 na Christus en 774 na Christus. De intensiteit van deze gebeurtenissen werd bepaald door radiokoolstof uit oude boomfossielen te analyseren, waardoor een kijkje in het verleden werd geboden.

Dit onderzoek, gepubliceerd in Philosophical Transactions A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences van de Royal Society, benadrukt de urgentie van het ontwikkelen van strategieën om onze beschaving te beschermen tegen de potentieel catastrofale gevolgen van zonnestormen.

Bronnen:

– De filosofische transacties van de Royal Society A: wiskundige, natuurkundige en technische wetenschappen