Uit recent onderzoek blijkt dat de aarde ooit een extreme zonnestorm heeft meegemaakt, waardoor wetenschappers vandaag de dag worden gewaarschuwd voor mogelijke verwoestingen

Uit een recent door wetenschappers uitgevoerd onderzoek blijkt dat de aarde ooit werd getroffen door een extreme zonnestorm die catastrofale gevolgen zou hebben voor de menselijke beschaving als dit in de moderne tijd zou gebeuren. Oude boomringen gevonden in de Franse Alpen leverden ongeveer 14,300 jaar geleden het bewijs van een aanzienlijke piek in het radiokoolstofniveau, wat wijst op het optreden van een enorme zonnestorm, de grootste die ooit door wetenschappers is gedetecteerd.

Als vandaag de dag een soortgelijke gebeurtenis zou plaatsvinden, zou de impact ervan verwoestend kunnen zijn. Er wordt gewaarschuwd dat het elektriciteitsnet maandenlang offline kan zijn, met wijdverbreide stroomuitval en ernstige schade aan de communicatie-infrastructuur tot gevolg. Bovendien kunnen satellieten die cruciaal zijn voor navigatie en telecommunicatie onbruikbaar worden, terwijl astronauten ernstige stralingsrisico's lopen. De onderzoekers van het onderzoek benadrukken de urgentie van de voorbereiding op zulke extreme zonnestormen.

Wetenschappers hebben al negen extreme zonnestormen geïdentificeerd, ook wel Miayake-gebeurtenissen genoemd, die zich de afgelopen 15,000 jaar hebben voorgedaan. De meest recente gebeurtenissen vonden plaats in 993 en 774 na Christus, terwijl de nieuw ontdekte oude storm twee keer zo krachtig was als deze. Het begrijpen van deze gebeurtenissen blijft echter een uitdaging, omdat ze alleen indirect kunnen worden bestudeerd.

Volgens Edouard Bard, hoogleraar klimaat- en oceaanevolutie aan het Collège de France en CEREGE, is de studie van zonneactiviteit voornamelijk afhankelijk van indirecte metingen. Hij merkt op dat hoewel er al sinds de 17e eeuw instrumentale opnames van de zonneactiviteit beschikbaar zijn, deze een onvolledig inzicht verschaffen in het gedrag van de zon. Het combineren van radiokoolstofgegevens uit boomringen en berylliumgegevens uit poolijskernen biedt de beste manier om de langetermijnpatronen van de zon te begrijpen.

De grootste zonnestorm die tot nu toe is waargenomen en bestudeerd, vond plaats in 1859 en staat bekend als de Carrington Event. Deze gebeurtenis veroorzaakte aanzienlijke verstoringen, waaronder de vernietiging van telegraafmachines en een uitzonderlijk heldere aurora waardoor vogels zich gedroegen alsof het ochtend was. De nieuw ontdekte oude storm zou zelfs nog krachtiger zijn geweest dan het Carrington-evenement.

Verder onderzoek is nodig om het optreden en de voorspelbaarheid van extreme zonnestormen beter te begrijpen. Wetenschappers dringen aan op voortdurende inspanningen om de wereld in de toekomst tegen soortgelijke gebeurtenissen te beschermen.

Bronnen:

– Titel: De aarde werd getroffen door een extreme zonnestorm. Nieuwste observatorium nu. https://latesobservatory.com/earth-was-struck-by-an-extreme-solar-storm/

– Afbeelding: Rüdiger Thomas via Pixabay.