Nieuwe ontdekkingen verklaren hogere stervormingspercentages in dwergstelsels

Een nieuwe studie uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Michigan heeft licht geworpen op het intrigerende fenomeen van hogere stervormingssnelheden in minder ontwikkelde dwergstelsels vergeleken met massieve sterrenstelsels. De bevindingen, gepubliceerd in het Astrophysical Journal, laten zien dat ongerepte dwergstelsels een aanzienlijke vertraging ondervinden bij het uitblazen van het gas dat zich ophoopt in hun stervormingsgebieden, waardoor er over een langere periode meer sterren kunnen ontstaan.

Hoofdauteur Michelle Jecmen, een student-onderzoeker aan de UM, legt uit: “Terwijl sterren supernova worden, vervuilen ze hun omgeving door metalen te produceren en vrij te geven. Wij beweren dat er bij lage metalliciteit – sterrenstelselomgevingen die relatief onvervuild zijn – een vertraging van 10 miljoen jaar optreedt in het ontstaan ​​van sterke superwinden, wat op zijn beurt resulteert in hogere stervorming.”

De studie suggereert dat het Hubble-stemvorkdiagram, dat sterrenstelsels classificeert op basis van hun kenmerken, belangrijke inzichten in dit fenomeen biedt. Massieve sterrenstelsels, gekenmerkt door hun ronde vorm en overvloedige sterren, hebben al hun gas verbruikt en zijn gestopt met stervorming. Spiraalstelsels, gelegen langs de tanden van de stemvork, hebben gas- en compacte armen waar stervorming plaatsvindt. Aan het einde van de tanden bevinden zich de minst ontwikkelde, kleinste sterrenstelsels.

Volgens senior auteur Sally Oey, UM-astronoom: “Deze dwergstelsels hebben precies deze werkelijk mondo-stervormingsgebieden. Er zijn enkele ideeën waarom dat zo is... deze sterrenstelsels hebben problemen met het stoppen van hun stervorming omdat ze hun gas niet wegblazen.'

Naast het ontrafelen van de redenen achter de hogere stervormingscijfers in dwergstelsels, heeft het onderzoek ook een opwindende secundaire implicatie onthuld. De vertraging van 10 miljoen jaar in sterke superwinden, waargenomen in ongerepte dwergstelsels, biedt astronomen een unieke kans om scenario's te bestuderen die doen denken aan de kosmische dageraad – de periode vlak na de oerknal.

Terwijl gas samenklontert en gaten vormt in deze dwergstelsels met een laag metaalgehalte, kan UV-straling door deze gaten ontsnappen, vergelijkbaar met het concept van een ‘piket-hekwerk’-model. Dit is vooral belangrijk omdat ultraviolette straling een cruciale rol speelt bij het ioniseren van waterstof, een proces dat plaatsvond na de oerknal en ertoe leidde dat het heelal transparant werd. Dit hernieuwde begrip van vroege kosmische verschijnselen biedt waardevolle inzichten in de vorming en evolutie van sterrenstelsels gedurende miljarden jaren.

In een verwante studie, waarbij gebruik werd gemaakt van de Hubble Ruimtetelescoop, onderzochten de onderzoekers een nabijgelegen dwergstelsel genaamd Mrk 71. Observationeel bewijs uit deze studie versterkt de vertraging in superwinden, wat het oorspronkelijke scenario van Jecmen bevestigt.

De implicaties van deze bevindingen strekken zich uit tot ons begrip van sterrenstelsels die tijdens de kosmische dageraad door de James Webb Ruimtetelescoop zijn waargenomen. Oey suggereert dat er nog veel te leren valt over de gevolgen van deze ontdekkingen, die het potentieel hebben om ons begrip van het universum en zijn oorsprong te hervormen.

FAQ

Wat zijn dwergstelsels?

Dwergstelsels zijn kleiner en minder zwaar dan hun tegenhangers, vaak gekenmerkt door een gebrek aan ronde vorm en minder sterren. Ze worden als minder ontwikkeld beschouwd en bieden geweldige inzichten in de vroege stadia van de vorming van sterrenstelsels.

Wat is het Hubble-stemvorkdiagram?

Het Hubble-stemvorkdiagram is een classificatiesysteem voor sterrenstelsels op basis van hun kenmerken. Het bestaat uit drie hoofdtypen: elliptisch, spiraalvormig en onregelmatig. Het helpt astronomen het uiteenlopende scala aan sterrenstelsels in het universum te categoriseren en te begrijpen.

Wat is de kosmische dageraad?

De kosmische dageraad verwijst naar de periode net na de oerknal, toen het universum overging van ondoorzichtig naar transparant. Het werd gekenmerkt door de ionisatie van waterstof, een proces dat wordt vergemakkelijkt door ultraviolette straling.

Wat is de James Webb-ruimtetelescoop?

De James Webb Space Telescope (JWST) is een toekomstig ruimteobservatorium dat de Hubble Space Telescope zal opvolgen. Het is ontworpen om de vorming van sterren, sterrenstelsels en planetaire systemen te bestuderen, en om de oorsprong van het universum te onderzoeken. De JWST zal dankzij zijn geavanceerde mogelijkheden ongekende inzichten verschaffen in kosmische verschijnselen, zoals de kosmische dageraad.