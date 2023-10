De hoeveelheid stof in de lucht neemt toe, de VN roept op tot meer onderzoek naar zandstormen en klimaatverandering

De Verenigde Naties hebben een toename gemeld van de hoeveelheid stof in de lucht in de wereld in 2022. De stijging wordt toegeschreven aan de toegenomen uitstoot uit verschillende regio's, waaronder West-Centraal-Afrika, het Arabische schiereiland, het Iraanse plateau en Noordwest-China. De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de VN heeft opgeroepen tot meer onderzoek naar de manier waarop klimaatverandering de hotspots van zandstormen kan verergeren.

Volgens het Airborne Dust Bulletin van de WMO dragen menselijke activiteiten zoals hogere temperaturen, droogte, hogere verdamping en slecht landbeheer bij aan het optreden van zand- en stofstormen. Deze activiteiten verminderen het bodemvocht en creëren gunstige omstandigheden voor de vorming van zand- en stofstormen.

Het jaarlijkse WMO-rapport onderzoekt de incidentie en gevaren van stofstormen en hun impact op de samenleving. Hieruit blijkt dat het mondiaal gemiddelde van de jaargemiddelde stofoppervlakteconcentraties in 2022 iets hoger lag dan dat van 2021. Vorig jaar bedroeg dit cijfer 13.8 microgram per kubieke meter, terwijl dit in 2021 13.5 microgram per kubieke meter was.

Het rapport benadrukt dat er jaarlijks ongeveer 2,000 miljoen ton stof in de atmosfeer terechtkomt, wat de luchtkwaliteit aantast en de hemel verduistert in gebieden duizenden kilometers verderop. Deze stofstormen hebben aanzienlijke gevolgen voor economieën, ecosystemen, het weer en het klimaat. Hoewel een deel van de stofdeeltjes een natuurlijk verschijnsel is, is een aanzienlijk deel het gevolg van slecht water- en landbeheer.

Het bulletin beschrijft met name drie grote incidenten in 2022. In maart vond er een uitzonderlijke stofuitbraak plaats vanuit Noord-Afrika boven Spanje en Portugal, met piekuurwaarden van meer dan 3,500 microgram per kubieke meter, waarmee de dagelijkse limiet van de Europese Unie van 50 microgram ruimschoots werd overschreden. In mei kregen zowel het Midden-Oosten als het oosten van de Verenigde Staten te maken met zware stofstormen, die gevolgen hadden voor het zicht en de landbouwgronden.

WMO-chef Petteri Taalas benadrukt de schadelijke effecten van zand- en stofstormen op de gezondheid, het transport en de landbouw, en benadrukt de noodzaak van verder onderzoek naar de relatie tussen stofstormen en klimaatverandering, die relatief onontgonnen blijft. De WMO roept op tot de implementatie van systemen voor vroegtijdige waarschuwing bij weersrampen wereldwijd en de integratie van vaardigheden op het gebied van het voorspellen van stofstormen en waarschuwingsdiensten om de verslechterende gevolgen van de klimaatverandering te verzachten.

Bronnen:

– De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de Verenigde Naties

– WMO-bulletin over stof in de lucht