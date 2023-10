Origami Art and Engineering: kansen voor innovatieve systemen ontsluiten

By

Origami, de oude Japanse kunst van het vouwen van papier, is niet alleen bedoeld voor het maken van prachtige sculpturen. Het inspireert ook baanbrekende ontwikkelingen op het gebied van robotica, civiele techniek en ruimteverkenning. Tijdens een recent seminar in het Ames Research Center presenteerden Dr. Larry L. Howell en de heer Alden Yellowhorse de verrassende mogelijkheden die origami biedt voor techniek.

Traditioneel hebben origamikunstenaars de grenzen van hun kunstvorm verlegd met alleen papier en één enkel fabricageproces: vouwen. Dit heeft snelle prototyping en de creatie van ingewikkelde structuren en mechanismen mogelijk gemaakt. De unieke methoden en perspectieven van origamikunstenaars hebben geleid tot de ontwikkeling van systemen die voorheen ondenkbaar waren met traditionele technische benaderingen.

Dr. Howell, universitair hoofddocent en professor aan de Brigham Young University, loopt voorop op het gebied van op origami geïnspireerde techniek. Zijn onderzoek richt zich op conforme mechanismen, waaronder op origami geïnspireerde mechanismen, ruimtemechanismen, micro-elektromechanische systemen en medische apparaten. Hij wordt internationaal erkend voor zijn bijdragen op dit gebied.

De heer Yellowhorse, een promovendus aan de Brigham Young University, bestudeert ook het ontwerp van op origami geïnspireerde mechanismen. Zijn werk wordt ondersteund door een NASA Space Technology Research Fellowship, en hij heeft tijd doorgebracht als gasttechnoloog bij het NASA Jet Propulsion Laboratory.

Een van de opwindende toepassingen van origami in de techniek is de ontwikkeling van inzetbare en herconfigureerbare systemen. Deze technologie heeft het potentieel om het lanceervolume, de massa en de missiekosten bij ruimteverkenning aanzienlijk te verminderen. Op origami geïnspireerde ontwerpen zijn al gebruikt in zonnepanelen, antennes en andere inzetbare structuren van ruimtevaartuigen.

Origami-technieken worden ook toegepast in de civiele techniek en de bouw. Door gebruik te maken van de principes van vouw- en uitvouwbaarheid kunnen ingenieurs structuren creëren die licht van gewicht zijn, maar toch ongelooflijk sterk en stabiel. Dit heeft het potentieel om een ​​revolutie teweeg te brengen in het ontwerp en de constructie van bruggen, gebouwen en andere infrastructuur.

De toekomst van op origami geïnspireerde techniek ziet er rooskleurig uit. Met voortdurend onderzoek en ontwikkeling kunnen we nog meer innovatieve oplossingen verwachten voor complexe technische uitdagingen. De combinatie van kunst en wetenschap in origami ontsluit nieuwe mogelijkheden en verlegt de grenzen van wat mogelijk is op verschillende gebieden.

