Transmissiespectra van GJ 1132 b: nieuwe inzichten uit JWST-observaties

De zoektocht naar rotsachtige planeetatmosferen met de James Webb Space Telescope (JWST) heeft zich voornamelijk geconcentreerd op planeten die M-dwergen passeren. Deze planeten bieden gunstige planeet-tot-ster-grootteverhoudingen, wat de detectie van atmosferische kenmerken verbetert. Vanwege de vergelijkbare signaalsterkte van atmosferische kenmerken en de single-transit-prestaties van JWST zijn echter meerdere waarnemingen nodig om eventuele bevindingen te bevestigen.

In een recente studie presenteren onderzoekers twee transitwaarnemingen van de rotsachtige planeet GJ 1132 b met behulp van het JWST NIRSpec G395H-instrument. Deze waarnemingen bestrijken een golflengtebereik van 2.8-5.2 μm en hadden tot doel licht te werpen op de atmosferische samenstelling van de planeet. Eerdere waarnemingen met het WFC3-instrument van de Hubble Ruimtetelescoop leverden onduidelijke resultaten op, met tegenstrijdig bewijs voor een atmosfeer of een spectrum zonder kenmerken.

Uit de JWST-gegevens kwamen significante verschillen tussen de twee bezoeken naar voren. Tijdens één transit was het spectrum consistent met een door H2O gedomineerde atmosfeer, met sporen van CH4 en N2O. Als alternatief zou het signaal kunnen worden toegeschreven aan stellaire besmetting door niet-geocculteerde sterrenvlekken. Aan de andere kant leek het tijdens de tweede transit verkregen spectrum karakterloos. Geen van beide bezoeken ondersteunde de eerder gerapporteerde aanwezigheid van HCN in de atmosfeer van GJ 1132 b. De waargenomen verschillen tussen de bezoeken kunnen niet worden verklaard door atmosferische variabiliteit of instrumentele effecten.

Belangrijk is dat de onderzoekers ook stellaire spectra buiten de transit analyseerden en geen bewijs vonden van veranderende stellaire inhomogeniteit tussen de bezoeken, die slechts acht dagen van elkaar verwijderd waren. Bovendien werden er geen significante verschillen in instrumentele systematische effecten geïdentificeerd. De meest plausibele verklaring voor de waargenomen discrepanties is willekeurige ruis die de data-analyse beïnvloedt.

Deze nieuwe waarnemingen bieden waardevolle inzichten in de transmissiespectra van GJ 1132 b en benadrukken de uitdagingen die gepaard gaan met het detecteren en karakteriseren van de atmosfeer van rotsachtige exoplaneten. Verdere studies met JWST en andere toekomstige observatoria zullen ons begrip van de diverse atmosferen in de exoplanetenpopulatie blijven vergroten.

