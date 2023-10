Hondenloopblessures: hoe u veilig kunt blijven tijdens het wandelen met uw huisdier

Hondenuitlaten is een populaire activiteit die beweging en plezier biedt voor zowel eigenaren als hun harige metgezellen. Uit recent onderzoek is echter gebleken dat er sprake is van een zorgwekkende toename van het aantal verwondingen dat gepaard gaat met het uitlaten van honden. Een studie gepubliceerd in het tijdschrift Medicine & Science in Sports & Exercise onderzocht tussen 400,000 en 2001 meer dan 2020 hondenloopblessures en ontdekte een viervoudige toename van het aantal blessures in die periode.

Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen tussen de 40 en 64 jaar de meest getroffen groep zijn. De drie meest gemelde verwondingen waren vingerfracturen, traumatisch hersenletsel en schouderverrekkingen. Deze verwondingen kunnen langdurige gevolgen hebben en een aanzienlijke impact hebben op het welzijn van hondenbezitters.

Een van de belangrijkste redenen voor deze blessures is een gebrek aan goede voorbereiding en training. Volgens Katelin Thomas, eigenaar van K-9 Turbo Training in Ferndale, traint ongeveer 99% van de hondenbezitters hun huisdieren niet voldoende om aan de lijn te lopen voordat ze verwachten dat ze zich goed gedragen tijdens wandelingen. Onvoldoende training kan leiden tot ongelukken en blessures.

Om de kans op blessures te verkleinen, geeft Thomas een aantal waardevolle tips. Ten eerste wordt aanbevolen om een ​​standaard XNUMX meter lange riem te gebruiken in plaats van een intrekbare riem, wat struikel- en verwarringsgevaar kan opleveren. Een goede omgang met de riem is ook van cruciaal belang. Thomas raadt aan om de riem met één hand door de lus aan het uiteinde te houden en met de andere hand hem ongeveer een derde van de onderkant vast te houden. Wikkel de riem niet om vingers of polsen om verstrikking te voorkomen.

Het gebruik van een harnas met clip aan de voorkant in plaats van alleen een halsband is een andere veiligheidsmaatregel. Deze harnassen hebben een clipbevestiging aan de voorkant die de trekbeweging naar de eigenaar leidt in plaats van de hond naar voren te laten springen. Dit vermindert de belasting voor de eigenaar en verkleint de kans op blessures.

Daarnaast is het essentieel om tijdens wandelingen iets lekkers bij je te hebben. Afleidingen kunnen ervoor zorgen dat honden gaan trekken of rennen, waardoor de kans op ongelukken groter wordt. Door lekkernijen aan te bieden kunnen eigenaren de aandacht van hun huisdieren verleggen en gewenst gedrag versterken, zoals loslopen aan de lijn en oplettend blijven.

Ten slotte moeten eigenaren onthouden dat zij en hun honden een team vormen. Oplettend en waakzaam blijven tijdens wandelingen is van cruciaal belang om potentiële afleidingen te identificeren en een plan te bedenken om hiermee om te gaan. Behandelen met positieve bekrachtiging kan zeer effectief zijn bij het trekken van de aandacht van de hond en het behouden van de controle.

Loopblessures bij honden kunnen aanzienlijk worden verminderd door deze veiligheidstips te implementeren en de nadruk te leggen op een goede training en voorbereiding. Door prioriteit te geven aan veiligheid kunnen hondenbezitters blijven genieten van de voordelen van deze activiteit terwijl het risico op ongelukken wordt geminimaliseerd.

Bronnen:

– Tijdschrift: Medicine & Science in Sports & Exercise (geen specifieke URL opgegeven)

– Katelin Thomas, eigenaar van K-9 Turbo Training in Ferndale (geen specifieke URL opgegeven)