Zorgt verstedelijking voor de evolutie van planten? Onderzoek naar de effecten van stedelijke hitte-eilanden op bladkleurvariatie

De verstedelijking heeft grote stukken land op aarde getransformeerd, waardoor door de mens gemaakte habitats zijn ontstaan ​​die bekend staan ​​als stedelijke omgevingen. Deze omgevingen leggen selectieve druk op hun inwoners op, waaronder blootstelling aan warmtevasthoudende oppervlakken die stedelijke hitte-eilanden vormen. Hoewel eerder onderzoek de impact van stedelijke hittestress op de evolutie van dieren heeft onderzocht, blijven de effecten ervan op planten grotendeels onontgonnen.

Om deze onderzoekskloof te overbruggen, heeft een team van onderzoekers onder leiding van universitair hoofddocent Yuya Fukano van de Chiba Universiteit in Japan onderzocht hoe stedelijke hitte-eilanden de bladkleuren van Oxalis corniculata, een plant die algemeen bekend staat als de kruipende klaverzuring, beïnvloeden. Deze plant vertoont variaties in bladkleur, variërend van groen tot rood, en wordt aangetroffen in zowel stedelijke als niet-stedelijke ruimtes over de hele wereld. Eerdere studies suggereren dat deze kleurvariaties fungeren als evolutionaire aanpassingen om de plant te beschermen tegen omgevingsstress, waarbij rode pigmenten in de bladeren de door hitte en licht veroorzaakte schade verzachten.

Door veldobservaties uitgevoerd in stedelijke en niet-stedelijke gebieden op lokale, landschaps- en mondiale schaal ontdekten de onderzoekers dat roodbladige varianten van de kruipende klaverzuring vaak werden aangetroffen in de buurt van ondoordringbare oppervlakken in stedelijke gebieden, terwijl groenbladige varianten dominant waren in groene ruimtes. Dit geografische patroon was over de hele wereld consistent en bevestigde een verband tussen verstedelijking en bladkleurvariaties in de kruipende klaverzuring.

Verdere experimenten werden uitgevoerd om de adaptieve voordelen van deze bladkleurvariaties te kwantificeren. De resultaten toonden aan dat varianten met rood blad superieure groeisnelheden en een hogere fotosynthese-efficiëntie vertoonden bij hoge temperaturen, terwijl varianten met groen blad floreerden bij lagere temperaturen. Roodbladige varianten vertoonden een hogere stresstolerantie en waren competitiever in stedelijke gebieden met een lage plantdichtheid, terwijl groenbladige varianten floreerden in weelderig groene gebieden.

Genetische analyses gaven aan dat de roodbladige variant van O. corniculata mogelijk meerdere keren is geëvolueerd uit de voorouderlijke groenbladige plant. Dit onderzoek biedt waardevolle inzichten in de voortdurende evolutie in stedelijke gebieden en benadrukt het belang van het begrijpen van de aanpassing van planten aan stedelijke hitte-eilanden voor duurzame gewasproductie en ecosysteemdynamiek.

Verder onderzoek is nodig om andere planteigenschappen dan de bladkleur te onderzoeken voor een uitgebreid begrip van de aanpassing van planten aan stedelijke hitte-eilanden.

Bron: Yuya Fukano et al., Van groen naar rood: Stedelijke hittestress stimuleert de evolutie van de bladkleur. Wetenschappelijke vooruitgang (2023). DOI: 10.1126/sciadv.abq3542 (Chiba Universiteit)