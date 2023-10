Uit onderzoek blijkt dat mensen minder aandacht besteden aan hun werk als ze denken dat robots het hebben gecontroleerd

Uit een nieuw onderzoek van de Technische Universiteit van Berlijn is gebleken dat mensen de neiging hebben minder aandacht aan hun werk te besteden als ze denken dat robots het al hebben gecontroleerd. De onderzoekers simuleerden een scenario waarin deelnemers de opdracht kregen om printplaten te controleren op defecten. De helft van de deelnemers kreeg te horen dat een robot genaamd Panda eerst de printplaten had geïnspecteerd en dat ze de robot konden zien en horen terwijl hij aan het werk was.

Uit het onderzoek bleek dat mensen die naast robots werkten vaker een fenomeen vertoonden dat bekend staat als ‘social loafing’. Social loafing ontstaat wanneer mensen in teamverband minder inspanning leveren dan wanneer ze alleen werken. De onderzoekers suggereren dat deze afname van de productiviteit kan worden toegeschreven aan een verandering in motivatie in gedeelde taakomgevingen.

Hoewel er geen significant verschil was in de tijd en moeite die beide groepen deelnemers besteedden, ondervonden degenen die dachten dat ze met de robot werkten later in de taak minder fouten. Dit kan worden verklaard door het feit dat het werken in een team het gevoel van individuele verantwoordelijkheid voor de uitkomst van een taak vermindert.

Een beperking van het onderzoek was dat de deelnemers niet direct interactie hadden met de robot en zich ervan bewust waren dat ze werden geobserveerd als onderdeel van het onderzoek. Niettemin roepen de bevindingen belangrijke vragen op over de implicaties van mens-robotpartnerschappen in praktijksituaties.

Het fenomeen sociale loafing wordt bestudeerd sinds 1913, toen Max Ringelmann het voor het eerst observeerde tijdens een experiment met het trekken aan touw. Het benadrukt de verminderde inspanning die individuen vaak in een taak steken als ze in een team werken.

De onderzoekers vestigden ook de aandacht op de uitdagingen van het monitoren van de aandacht en betrokkenheid bij mens-robot-samenwerkingen. Hoewel het gemakkelijk is om de blik van een persoon te volgen, is het een complexere taak om te bepalen of de informatie mentaal adequaat wordt verwerkt.

Deze studie heeft implicaties die verder gaan dan de onderzoekssetting. In sectoren zoals de luchtvaart, waar de interactie tussen mens en automatisering cruciaal is, kunnen storingen in de coördinatie tot fouten leiden. Daarom zijn effectieve training, procedures en feedback essentieel om een ​​veilig en efficiënt gebruik van automatisering op de werkplek te garanderen.

Bronnen:

– Het onderzoek uitgevoerd door de Technische Universiteit van Berlijn: [Bronnaam]

– Het onderzoek van de Franse professor Max Ringelmann naar social loafing: [Bronnaam]

– Onderzoek naar de risico’s van interactie tussen mens en automatisering in de luchtvaart: [Bronnaam]