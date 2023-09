Onderzoek naar de ethische toepassingen van biocomputers

By

Bio-computing, ooit een concept dat zich beperkte tot sciencefiction, is nu realiteit. Naarmate deze technologie zich blijft ontwikkelen, is het belangrijk om rekening te houden met de ethische implicaties en deze op verantwoorde wijze te onderzoeken en toe te passen. Een groep internationale experts, waaronder de uitvinders van DishBrain, hebben samengewerkt met bio-ethici en medische onderzoekers om dit probleem aan te pakken.

Hoofdauteur Dr. Brett Kagan, Chief Scientific Officer van Cortical Lab, benadrukt de noodzaak van een bredere aanpak bij het integreren van biologische neurale systemen met siliciumsubstraten. Hoewel het potentieel voor intelligentie-achtig gedrag veelbelovend is, moet duurzame vooruitgang worden gewaarborgd.

Professor Julian Savulescu, Uehiro-leerstoel Praktische Ethiek aan de Universiteit van Oxford, benadrukt de urgentie om praktische antwoorden te vinden op wat als bewust of menselijk wordt beschouwd in de context van de hedendaagse technologie. Het artikel erkent dat er verschillende manieren zijn om bewustzijn of intelligentie te beschrijven, elk met verschillende implicaties voor biologisch gebaseerde intelligente systemen.

Ook de morele status van biocomputers wordt in twijfel getrokken. Het artikel verwijst naar filosoof Jeremy Bentham, die betoogde dat het vermogen om te redeneren of te communiceren niet de bepalende factor is, maar eerder het vermogen om te lijden. Het simpelweg tentoonspreiden van mensachtige intelligentie verleent niet noodzakelijkerwijs een morele status aan biologisch gebaseerde computers.

Hoewel het artikel niet tot doel heeft alle ethische vragen rond biocomputers te beantwoorden, biedt het een startkader om verantwoord onderzoek en verantwoorde toepassing te garanderen. De ethische uitdagingen en kansen die DishBrain biedt, worden ook genoemd, vooral met betrekking tot het verbeteren van ons begrip van ziekten zoals epilepsie en dementie.

De potentiële impact van bio-computing is aanzienlijk, omdat het een energiezuiniger alternatief biedt voor traditionele, op silicium gebaseerde computing. Terwijl supercomputers miljoenen watt aan energie verbruiken, gebruikt het menselijk brein slechts 20 watt. Door bio-computing te onderzoeken, kunnen we de milieuproblemen aanpakken die verband houden met de COXNUMX-uitstoot van de IT-industrie.

Concluderend biedt dit artikel een basis voor ethische overwegingen op het gebied van bio-computing. Het benadrukt de noodzaak van verantwoord onderzoek en toepassing, en benadrukt tegelijkertijd de potentiële voordelen en uitdagingen die deze technologie met zich meebrengt.

