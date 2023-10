Komen planeten ter grootte van de aarde vaker voor rond rode dwergen? Misschien niet

De zoektocht naar potentieel bewoonbare exoplaneten concentreert zich vaak op werelden ter grootte van de aarde, aangezien de aarde de enige bekende bewoonbare planeet is. Recente opwinding omringde de ontdekking van zeven planeten ter grootte van de aarde die rond een rode dwergster draaien in het TRAPPIST-1-systeem, wat leidde tot speculaties dat dergelijke planeten wellicht vaker voorkomen rond rode dwergen dan zonachtige sterren. Nieuw onderzoek suggereert echter anders.

De jacht op exoplaneten begon met NASA's Kepler-ruimtetelescoop, die bijna 5,000 exoplaneten identificeerde, terwijl er nog duizenden op bevestiging wachtten. De eerste bevindingen van Kepler gaven aan dat exoplaneten ter grootte van de aarde in bewoonbare zones vaker voorkomen rond M-dwergen (rode dwergen). Naarmate de tijd verstreek, ontstonden er echter twijfels over de nauwkeurigheid van de gegevens van Kepler.

De recente studie, getiteld 'Geen bewijs voor meer planeten ter grootte van de aarde in de bewoonbare zone van Kepler's M versus FGK-sterren', geschreven door Galen Bergsten van de Universiteit van Arizona, betwist de eerdere aannames. Het benadrukt dat betrouwbare detecties van planeten ter grootte van de aarde in de bewoonbare zone ongrijpbaar blijven, zelfs voor M-dwergen.

Kepler was ontworpen om planeten ter grootte van de aarde rond zonachtige sterren te observeren, maar mechanische storingen onderbraken de langetermijnmonitoring ervan, waardoor een grondig onderzoek niet mogelijk was. Bijgevolg moesten onderzoekers vertrouwen op de beperkte gegevens van Kepler om het voorkomen van planeten ter grootte van de aarde rond rode dwergen te schatten. Eerdere studies suggereerden aanzienlijke aantallen van deze planeten, maar het nieuwe onderzoek suggereert dat de resultaten van Kepler niet nauwkeurig waren, waardoor de geschatte frequentie van voorkomen onbetrouwbaar werd.

Door gebruik te maken van het Gaia-ruimtevaartuig, dat nauwkeurig de eigenschappen van sterren meet, onthult het onderzoek dat veel van Keplers sterren groter en heter waren dan eerder werd gedacht. De verbeterde gegevens van Gaia leggen de onnauwkeurigheid van de resultaten van Kepler bloot en ondermijnen verder de veronderstelling dat planeten ter grootte van de aarde vaker voorkomen rond rode dwergen.

Hoewel het onderzoek eerdere schattingen in twijfel trekt, is het belangrijk op te merken dat het vinden van aardachtige planeten een uitdaging is vanwege de moeilijkheden bij het detecteren van transits rond rode dwergen. Bovendien is de bewoonbaarheid van rode dwergplaneten nog steeds een onderwerp van onzekerheid, gezien het potentieel voor hoge stralingsniveaus en onstabiele atmosferen.

Er valt nog veel meer te leren over exoplaneten ter grootte van de aarde, verschillende soorten sterren en hun bewoonbare zones. Naarmate er nauwkeurigere gegevens beschikbaar komen en wetenschappers verder onderzoek doen, zal ons begrip zich blijven verdiepen. De zoektocht naar het bepalen van de prevalentie van planeten ter grootte van de aarde in bewoonbare zones blijft aan de gang, zowel rond rode dwergen als zonachtige sterren.

