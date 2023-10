Nieuw type kristal biedt potentieel voor 6G-communicatietechnologie en kwantumzwaartekrachtverkenning

By

Wetenschappers hebben onlangs een baanbrekend kristal ontdekt dat het vermogen heeft om licht te manipuleren op een manier die doet denken aan de zwaartekracht van zwarte gaten. Dit opmerkelijke fenomeen, genaamd ‘pseudozwaartekracht’, heeft het potentieel om een ​​revolutie teweeg te brengen in de communicatietechnologie, vooral op het gebied van 6G-netwerken, en biedt opwindende mogelijkheden voor het onderzoeken van kwantumzwaartekracht.

Het onderzoeksteam, onder leiding van professor Kyoko Kitamura van de Tohoku Universiteit in Japan, voerde experimenten uit met fotonische kristallen, dit zijn kristallen met een regelmatige, roosterachtige structuur die de snelheid van het licht kunnen vertragen. Door deze kristallen opzettelijk te vervormen en er lichtstralen doorheen te sturen, observeerde het team de afbuiging van het licht, vergelijkbaar met hoe de zwaartekracht de trajecten van objecten buigt.

Dit pas ontdekte vermogen om licht te manipuleren opent nieuwe wegen voor de ontwikkeling van communicatietechnologie van de volgende generatie. Omdat 6G-netwerken ultrasnelle draadloze informatietransmissie vereisen in het terahertz-bereik, met frequenties boven de 100 gigahertz, wordt de manipulatie van licht in materialen cruciaal. Vergeleken met de huidige mogelijkheden van 5G-technologie, die maximaal 71 gigahertz bedraagt, betekent dit een aanzienlijke sprong voorwaarts.

De implicaties van de ontdekking van dit kristal reiken verder dan de telecommunicatie. Universitair hoofddocent Masayuki Fujita van de Universiteit van Osaka benadrukte de academische betekenis van het onderzoek. Deze fotonische kristallen hebben het potentieel om zwaartekrachteffecten te benutten, wat nieuwe kansen biedt op het gebied van de gravitonfysica.

Gravitonen, theoretische kwantumdeeltjes die verantwoordelijk zijn voor de zwaartekracht, zijn ongrijpbaar gebleken voor directe observatie. Wetenschappers streven er nog steeds naar om hun eigenschappen en kenmerken volledig te begrijpen. Dit onderzoek markeert echter een belangrijke stap voorwaarts in de zoektocht naar het ontrafelen van de mysteries van de kwantumzwaartekracht, en overbrugt mogelijk de kloof tussen de kwantummechanica en de relativiteitstheorie van Albert Einstein.

Met zijn potentiële toepassingen in 6G-communicatietechnologie en bijdragen aan de studie van kwantumzwaartekracht houdt dit nieuwe kristal een enorme belofte in voor toekomstige vooruitgang in wetenschappelijke verkenning en technologische innovatie.

FAQ

Wat is pseudozwaartekracht?

Pseudozwaartekracht is een fenomeen waarbij licht in bepaalde materialen kan worden gemanipuleerd, vergelijkbaar met de zwaartekracht die wordt uitgeoefend door zwarte gaten, waardoor het pad van het licht wordt verbogen.

Hoe kan dit kristal de 6G-communicatietechnologie ten goede komen?

De mogelijkheid om licht in materialen te manipuleren opent mogelijkheden voor het bereiken van ultrasnelle draadloze informatieoverdracht in het terahertz-bereik, wat essentieel is voor 6G-netwerken die boven de 100 gigahertz werken.

Wat zijn fotonische kristallen?

Fotonische kristallen zijn kristallen met een regelmatige, rasterachtige structuur die de snelheid van het licht dat er doorheen gaat, kunnen vertragen. Ze worden in dit onderzoek gebruikt om licht te manipuleren en de afbuiging ervan te bestuderen.