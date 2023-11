Het vroege heelal onthult verrassende inzichten: jonge sterrenstelsels vertonen een onverwachte chemische samenstelling

Een team van astrofysici van de Northwestern University heeft fascinerende ontdekkingen gedaan over de evolutie van sterrenstelsels uit het vroege universum met behulp van gegevens van de James Webb Space Telescope (JWST). De onderzoekers concentreerden zich op 'tiener'-sterrenstelsels die slechts twee tot drie miljard jaar na de oerknal ontstonden, wat waardevolle inzichten opleverde in onze kosmische oorsprong.

Traditioneel gezien is het bestuderen van verre sterrenstelsels alsof je terugkijkt in de tijd, waarbij het licht er miljarden jaren over doet om ons te bereiken. De analyse van het team van de chemische evolutie beperkt met behulp van geïoniseerde lijnen in Interstellar Aurorae (CECILIA) onderzoeksgegevens bracht onverwachte bevindingen aan het licht. Deze sterrenstelsels waren niet alleen heter dan verwacht, maar bevatten verrassend genoeg ook zware elementen zoals nikkel.

Met behulp van een samengestelde foto gemaakt van het licht verzameld uit 23 sterrenstelsels, identificeerde het onderzoeksteam de aanwezigheid van acht elementen: waterstof, helium, stikstof, zuurstof, silicium, zwavel, argon en nikkel. Hoewel men rekening hield met de lichtere elementen, was de aanwezigheid van nikkel, een zwaarder element dan ijzer, een buitengewone openbaring.

Het waarnemen van nikkel in verre sterrenstelsels komt zelden voor, zelfs in oudere sterrenstelsels dichter bij ons. Meestal wordt nikkel waargenomen na meerdere levenscycli van sterren, via supernova's en de daaropvolgende synthese en verspreiding van zwaardere elementen door het sterrenstelsel. De ontdekking van nikkel suggereert iets unieks aan de sterren in deze vroege sterrenstelsels.

Hoofdauteur van het onderzoek, assistent-professor Allison Strom, speculeert dat de hogere waargenomen temperaturen in deze jonge sterrenstelsels mogelijk verband houden met hun eigenaardige chemische samenstelling. Ze legt uit dat de verschillende temperaturen van sterrenstelsels een manifestatie zijn van hun specifieke chemische DNA, omdat de temperatuur en de chemie van gas in sterrenstelsels inherent met elkaar verbonden zijn.

Dit baanbrekende onderzoek roept nieuwe vragen op over het vroege heelal en de vorming van sterrenstelsels. De bevindingen van het onderzoek werden gepubliceerd in The Astrophysical Journal Letters en werpen licht op de complexe en ingewikkelde processen die onze kosmische geschiedenis hebben gevormd.

