De mysteries van glas ontsluiten: onderzoek naar de structurele aard

Glas, een materiaal dat al eeuwenlang in verschillende toepassingen wordt gebruikt, blijft wetenschappers intrigeren met zijn wanordelijke atomaire configuratie en ongrijpbare structurele regelmaat. Een recente doorbraak van een onderzoeksgroep onder leiding van professor Motoki Shiga van het Unprecedented-scale Data Analytics Center van Tohoku University heeft echter nieuw licht geworpen op dit raadselachtige materiaal.

De belangrijkste focus van het onderzoek lag op ringvormen binnen de chemisch gebonden netwerken van glas. Door innovatieve manieren te ontwikkelen om de driedimensionale structuur en symmetrieën van deze ringen te kwantificeren, konden de onderzoekers waardevolle inzichten blootleggen. Twee indicatoren, ‘rondheid’ en ‘ruwheid’, speelden een cruciale rol bij het bepalen van het aantal representatieve ringvormen in zowel kristallijn als glasachtig silica (SiO2).

Verrassend genoeg onthulde de analyse een mengsel van ringen die uniek zijn voor glas, evenals enkele die leken op die in kristallen. Deze bevinding daagt de conventionele veronderstelling uit dat glas structurele orde mist en toont aan dat er onderliggende patronen bestaan ​​binnen de ogenschijnlijk chaotische rangschikking van atomen.

Bovendien ontwikkelde de onderzoeksgroep een techniek om de ruimtelijke atoomdichtheden rond de ringen te meten door hun richting te onderzoeken. Deze benadering bracht anisotropie aan het licht, wat aangeeft dat de atomaire configuratie niet in alle richtingen uniform wordt gereguleerd. Deze ontdekking komt overeen met experimenteel bewijsmateriaal, zoals diffractiegegevens van SiO2, en benadrukt gebieden van gelokaliseerde structurele orde te midden van de algehele wanorde.

Het begrijpen van de structurele regelmaat in glas heeft verstrekkende gevolgen. Het biedt niet alleen inzicht in faseovergangen, zoals verglazing en kristallisatie, maar opent ook mogelijkheden voor het beheersen van materiaalstructuren en -eigenschappen. Professor Shiga benadrukt het belang van deze doorbraak en stelt: “Onze succesvolle analyse draagt ​​bij aan het begrijpen van faseovergangen… en biedt de wiskundige beschrijvingen die nodig zijn voor het beheersen van materiaalstructuren en materiaaleigenschappen.”

Vooruitkijkend zijn Shiga en zijn team van plan deze nieuwe technieken te gebruiken om glasmaterialen verder te onderzoeken, met behulp van datagestuurde benaderingen zoals machinaal leren en kunstmatige intelligentie. Deze datacentrische aanpak belooft nieuwe mogelijkheden te ontsluiten en verdere vooruitgang in glasonderzoek te stimuleren.

Oorspronkelijke bron: Communicatiemateriaal [DOI: 10.1038/s43246-023-00416-w]

