De verdwijning van zeedieren op de Zuidpool: een mysterie op het gebied van klimaat en zeeniveau

Een recente studie heeft de mysterieuze verdwijning van zeedieren aan het licht gebracht die tussen 390 en 385 miljoen jaar geleden op de Zuidpool plaatsvond. Het uitgevoerde onderzoek werpt nieuw inzicht op in de diepgaande impact van veranderingen in het klimaat en de zeespiegel op mariene ecosystemen.

Tijdens de Vroeg-Midden-Devoon-periode bevond het supercontinent Gondwana, dat delen van het huidige Afrika, Zuid-Amerika en Antarctica omvatte, zich nabij de Zuidpool. In tegenstelling tot het ijzige landschap dat we nu met Antarctica associëren, kende deze oude landmassa warmere klimaten en hogere zeeniveaus, wat tot grootschalige overstromingen leidde.

Wetenschappers zijn lange tijd verbaasd geweest over de opkomst en daaropvolgende verdwijning van de Malvinoxhosan-biota, een groep zeedieren die in koelere wateren gedijden. Deze groep bestond uit verschillende soorten schelpdieren, waarvan er vele inmiddels zijn uitgestorven. Na twee eeuwen van mysterie legt de hoofdauteur van het onderzoek, dr. Cameron Penn-Clarke, uit dat de oorsprong en verdwijning van deze dieren eindelijk zijn ontrafeld.

Om dit fenomeen te onderzoeken, hebben de onderzoekers een grote hoeveelheid fossiele gegevens verzameld en geanalyseerd. Door gebruik te maken van geavanceerde analytische methoden onderzochten ze zorgvuldig lagen oud gesteente, die elk hun eigen unieke fossielenbestanden bevatten. De analyse bracht 7 tot 8 verschillende lagen aan het licht, die een geleidelijke afname van de diversiteit van zeedieren laten zien.

Door deze lagen te vergelijken met oude milieugegevens en mondiale temperatuurgegevens, deden de onderzoekers een alarmerende ontdekking. Ze vonden een sterke correlatie tussen de afname van de diversiteit van mariene soorten en fluctuerende zeespiegels en klimaatveranderingen. Het was tijdens een mondiale afkoelingsfase dat de Malvinoxhosan-biota floreerde. Door de koelere omstandigheden konden deze dieren zich specialiseren en profiteerden ze van circumpolaire thermische barrières nabij de polen. Toen de temperaturen echter begonnen te stijgen, verdwenen de Malvinoxhosan-dieren en maakten plaats voor soorten die beter geschikt waren voor warmere wateren.

De veranderingen in de zeespiegel tijdens deze periode hebben waarschijnlijk de natuurlijke oceaanbarrières doorbroken, waardoor warme equatoriale wateren de Zuidpool konden infiltreren. Bijgevolg domineerden deze warmwatersoorten, wat de ondergang van de Malvinoxhosan-zeedieren markeerde. De ineenstorting van de polaire ecosystemen, veroorzaakt door het verdwijnen van de Malvinoxhosan-biota, was catastrofaal en onomkeerbaar.

Dr. Penn-Clarke beschrijft dit als een “390 miljoen jaar oud moordmysterie.” De bevindingen van het onderzoek geven aan dat de gecombineerde effecten van veranderingen in zeeniveau en temperatuur de belangrijkste factoren waren die tot dit uitsterven hebben geleid. Hoewel deze specifieke gebeurtenis samenvalt met bekende uitstervingen tijdens de Vroeg-Midden-Devoon-periode, missen onderzoekers nauwkeurige leeftijdsconclusies.

Het begrijpen van de gevoeligheid van poolomgevingen en ecosystemen voor veranderingen in zeeniveau en temperatuur is van cruciaal belang, vooral in het licht van de huidige biodiversiteitscrisis. De studie onderstreept het permanente karakter van veranderingen die plaatsvinden in de poolgebieden. Deze bevindingen benadrukken de urgentie van het beschermen en behouden van deze kwetsbare ecosystemen.

Bronnen:

– Hoofdauteur van het onderzoek, Dr. Cameron Penn-Clarke van de Universiteit van de Witwatersrand, Evolutionary Studies Institute.