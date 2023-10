Directe beeldvorming van glycanen die binden aan biomoleculen op het niveau van één molecuul

By

Een team van organische chemici van het Max-Planck Instituut voor Solid-State Research heeft, in samenwerking met onderzoekers van de Universiteit van Tübingen en de Universiteit van Kopenhagen, een microscopiemethode ontwikkeld om beelden vast te leggen van glycanen gebonden aan biomoleculen. Glycanen, koolhydraten die betrokken zijn bij verschillende biologische processen, worden doorgaans aangetroffen op celoppervlakken. Dit onderzoek, gepubliceerd in Science, presenteert een doorbraak in beeldvormingstechnieken op het niveau van één molecuul.

Glycanen spelen een cruciale rol bij het vouwen van eiwitten en zijn uitgebreid bestudeerd vanwege hun betekenis in biologische processen. In deze studie gebruikten de onderzoekers een elektrospraytechniek om glycanen gebonden aan lipide- en eiwitmoleculen (bekend als glycosaminoglycanen en glycoconjugaten) op zilver- en koperoppervlakken te duwen. Dit maakte directe beeldvorming van de moleculen mogelijk met behulp van scanning tunneling microscopie.

Door deze techniek toe te passen kon het onderzoeksteam specifieke monosachariden binnen glycaanketens identificeren en inzicht krijgen in de oriëntatie en hechtingsposities van glycanen op eiwithoofdketens. De wetenschappers demonstreerden ook de toepassing van deze beeldvormingsmethode door beelden vast te leggen van zuurstofgebonden glycanen gebonden aan mucine-eiwitten, wat mogelijk zou kunnen helpen bij de detectie van vroege kankerbiomarkers.

Deze nieuwe beeldvormingstechniek heeft een enorm potentieel in verschillende onderzoeksinspanningen, waaronder de identificatie van onbekende glycolipiden en glycoproteïnen. Het vermogen om de sequenties en locaties van glycanen op het niveau van één molecuul te visualiseren biedt waardevolle inzichten in de structurele eigenschappen en functionele rollen van deze koolhydraten in biologische processen.

