Dinucleair rutheniumcomplex maakt zeer selectieve fotokatalytische CO2-reductie mogelijk

Onderzoekers van de Universiteit van Tsukuba hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van hernieuwbare energie door een dinucleair ruthenium (Ru)-complex te ontwikkelen dat fungeert als een efficiënte fotokatalysator voor het omzetten van CO2 in koolmonoxide (CO). Deze doorbraak is veelbelovend voor het aanpakken van de uitputting van fossiele brandstoffen en het tegengaan van de opwarming van de aarde.

Net als bij het fotosyntheseproces in planten zijn de omzetting en opslag van zonne-energie in chemische energie cruciaal voor het aanpakken van milieuproblemen. Het team maakte gebruik van de krachtige fotokatalytische eigenschappen van het Ru-dinucleaire complex om een ​​zeer efficiënte CO2-reductiereactie te bereiken, resulterend in een selectiviteit van meer dan 99% voor CO.

Om het experiment uit te voeren werd een mengsel van dimethylaceetamide en water, dat het Ru dinucleaire complex als fotokatalysator en opofferingsreductiemiddel bevatte, blootgesteld aan licht met een centrale golflengte van 450 nm in een CO2-atmosfeer. Na 10 uur was al het reductiemiddel verbruikt en werd de CO2 met succes omgezet in CO.

De onderzoekers stelden vast dat de maximale kwantumopbrengst van de reactie bij 450 nm 19.7% was. Opmerkelijk genoeg verliep de fotokatalytische CO2-reductie met opmerkelijke efficiëntie, zelfs wanneer de initiële CO2-concentratie in de gasfase werd teruggebracht tot 1.5%. Dit geeft aan dat vrijwel al het geïntroduceerde CO2 omgezet kan worden in CO.

De verbeterde stabiliteit van het nieuw ontwikkelde Ru dinucleaire complex wordt toegeschreven aan het sterke chelaatvormende effect van het gebruikte ligand. De twee Ru-complexdelen van het complex houden zich bezig met fotosensibilisatie, waardoor de stabiliteit ervan onder reactieomstandigheden verder wordt verbeterd.

De onderzoekers willen de katalytische activiteit van het Ru-complex verder verbeteren om een ​​reactiesysteem te creëren dat in staat is om het CO2-reductieproces efficiënt aan te sturen, zelfs bij lagere CO2-concentraties die gelijkwaardig zijn aan die van de atmosfeer van de aarde.

Dit onderzoek opent nieuwe mogelijkheden voor het gebruik van zonne-energie om CO2 om te zetten in chemicaliën met toegevoegde waarde en biedt een veelbelovende aanpak voor het bestrijden van de negatieve effecten van koolstofemissies.

Bron: Tijdschrift van de American Chemical Society