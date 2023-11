Baanbrekende techniek maakt gebruik van microbieel DNA om begraven mineralen te detecteren

Onderzoekers hebben een baanbrekende ontdekking gedaan op het gebied van de exploratie van mineralen. Door microbieel DNA in de oppervlaktebodem te bestuderen, hebben wetenschappers van de Universiteit van British Columbia (UBC) een niet-invasieve methode ontwikkeld om begraven kimberliet, een gesteente dat geassocieerd wordt met diamanten, te detecteren. Deze innovatieve techniek biedt een nauwkeuriger alternatief voor traditionele geochemische analyses en kan een revolutie teweegbrengen in de mijnbouwsector.

In hun studie gepubliceerd in Nature Communications Earth and Environment leggen de onderzoekers uit dat microben in de bodem veranderingen ondergaan wanneer ze in contact komen met ertsmaterialen. Deze veranderingen kunnen dienen als ‘biologische vingerafdrukken’ die de aanwezigheid van begraven minerale afzettingen onthullen. Door de DNA-sequenties van deze indicatormicroben te analyseren, konden de wetenschappers de specifieke locatie van kimberliet, tientallen meters onder het aardoppervlak, identificeren.

De implicaties van dit onderzoek gaan verder dan diamantexploratie. Dezelfde DNA-sequencing-methoden kunnen worden toegepast om andere mineralen te identificeren die cruciaal zijn voor de wereldwijde transitie naar groene energie. Het lopende onderzoek van het team heeft bijvoorbeeld veelbelovende resultaten opgeleverd bij het detecteren van porfierkoperafzettingen, die van vitaal belang zijn voor de productie van technologieën voor hernieuwbare energie.

Door gebruik te maken van de kracht van microbieel DNA kan deze techniek potentieel tijd en middelen besparen voor minerale goudzoekers. In plaats van uitsluitend te vertrouwen op boren en chemische analyses, wat duur en tijdrovend kan zijn, biedt deze niet-invasieve aanpak een kosteneffectieve en efficiënte manier om begraven mineralen te lokaliseren. Bovendien opent het nieuwe mogelijkheden voor verdere innovatie in de mijnbouwindustrie.

FAQ

Vraag: Hoe werkt de microbiële DNA-techniek?

A: Microben in de bodem ondergaan veranderingen wanneer ze in contact komen met ertsmaterialen. Door de DNA-sequenties van deze indicatormicroben te analyseren, kunnen onderzoekers de aanwezigheid en locatie van begraven minerale afzettingen identificeren.

Vraag: Wat zijn de voordelen van deze techniek vergeleken met traditionele methoden?

A: In tegenstelling tot traditionele geochemische analyses, waarbij elementen in de bodem worden geboord en getest, is de microbiële DNA-techniek niet-invasief, nauwkeuriger en potentieel kosteneffectiever.

Vraag: Kan deze techniek worden toegepast op andere mineralen dan diamanten?

A: Ja, deze techniek heeft bredere toepassingen bij de exploratie van mineralen. De onderzoekers hebben ook veelbelovende resultaten laten zien bij het identificeren van porfierkoperafzettingen, die cruciaal zijn voor technologieën voor hernieuwbare energie.

Vraag: Wat zijn de gevolgen voor de mijnbouwsector?

A: Deze baanbrekende techniek zou de toekomst van de mijnbouwsector opnieuw kunnen definiëren door een nauwkeurigere en efficiëntere methode te bieden voor het identificeren van begraven mineralen. Het heeft het potentieel om tijd en middelen te besparen voor mijnwerkers, wat leidt tot verhoogde productiviteit en kostenbesparingen.

