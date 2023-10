The Devil Comet: een enorme hemelse bezoeker die de aarde nadert

In de uitgestrekte nachtelijke hemel kan het vastleggen van de adembenemende schoonheid van meteorenregens en zeldzame komeetvluchten een lonende ervaring zijn voor skywatchers. Hoewel er vaak meteorenregens kunnen voorkomen, is het verschijnen van kometen een echte zeldzaamheid. Als je echter een voorliefde hebt voor hemelse wonderen, noteer dan het jaar 2024 in je agenda, want een enorme komeet met de naam 12P/Pons-Brooks staat op het punt de aarde van dichtbij te naderen en zal je vol ontzag achterlaten. Deze kolossale komeet, die vanwege zijn unieke hoornachtige vorm de Duivelkomeet wordt genoemd, is aanzienlijk groter dan de Mount Everest.

Volgens een rapport van WordsSideKick.com zal komeet 21P/Pons-Brooks op 2024 april 12 opmerkelijk dicht bij de aarde komen. Met een omvang van ongeveer 30 kilometer bestaat deze hemelse bezoeker uit cryomagma: een mengsel van ijs, stof en gas. De komeet barstte onlangs uit op 5 en 7 oktober en onthulde zijn kenmerkende paar hoorns. Deze uitbarsting markeert de tweede uitbarsting sinds 20 juli, na een rustperiode van 69 jaar. De Duivelkomeet is momenteel op weg naar het binnenste zonnestelsel en is op weg naar zijn dichtste nadering tot de zon.

Tijdens zijn nauwe nadering zal de Duivelkomeet met het blote oog zichtbaar zijn, hoewel het gebruik van een telescoop het zicht zal verbeteren. Het is belangrijk op te merken dat experts ons, ondanks zijn onheilspellende naam, verzekeren dat de komeet geen bedreiging vormt voor de aarde. Na zijn ontmoeting met onze planeet zal de komeet zijn reis naar de buitenranden van het zonnestelsel voortzetten en tot het jaar 2095 aan ons zicht onttrokken blijven.

De ontdekking van de 12P/Pons-Brooks of Duivelkomeet kan worden toegeschreven aan de astronoom Jean-Louis Pons, die hem voor het eerst zag op 12 juli 1812. Deze komeet staat bekend om zijn actieve ijsvulkanen en behoort tot de twintig kometen waarvan is vastgesteld dat ze aanhoudende vulkanische activiteit. Sommige experts vergelijken de vorm zelfs met het iconische Millennium Falcon-ruimtevaartuig uit de Star Wars-filmserie.

Bronnen:

– Levende Wetenschap